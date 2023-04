Lutherovu cenu získala afganská bojovníčka za práva žien

Erfurt 16. apríla (TASR) - Najnovšou nositeľkou Lutherovej ceny sa v sobotu stala afganská aktivistka za práva žien Zarífa Ghafariová, ktorá bola jednou z mála žien na poste primátora či starostu v Afganistane.



Ako informovala agentúra DPA, cenu dotovanú 10.000 eurami udelilo Ghafariovej Lutherovo združenie. Cenu prevzala v sobotu na zámku Wilhelmsburg v meste Schmalkalden, ktoré ju aj nominovalo.



Cena Neohrozené slovo sa udeľuje každé dva roky ľuďom, ktorí prejavujú občiansku odvahu a slovom a skutkom sa stavajú na ochranu spoločnosti. Cenu založil zväz 16 miest, v ktorých Martin Luther žil a pôsobil, informuje TASR.



Ghafariová bola za primátorku mesta Majdán Šár vymenovaná v júli 2018 vtedajším prezidentom Ašrafom Gháním po tom, ako v konkurze na tento post, na ktorom sa zúčastnila ako jediná žena, dosiahla najlepší výsledok.



V deň, keď sa mala ujať funkcie, našla svoju kanceláriu obsadenú agresívnymi mužmi s palicami a kameňmi. Z objektu ju napokon museli evakuovať príslušníci polovojenských jednotiek. K svojim pracovným povinnostiam sa vrátila až po ôsmich mesiacoch - v marci roku 2019.



Zarífa Ghafariová nie je prvou ženou, ktorá zastávala v Afganistane tradične mužský post, bola však prvou primátorkou v konzervatívnej provincii Vardak, kde fundamentalistické hnutie Taliban malo a má silnú podporu verejnosti.



Počas výkonu tejto funkcie žila z bezpečnostných dôvodov v Kábule a do Majdán Šáru každý deň dochádzala. Dostala totiž vyhrážky smrťou, a to nielen od Talibanu, ale aj od džihádistov z Islamského štátu i miestnej "mafie".



Po tom, ako Taliban v polovici augusta roku 2021 prevzal kontrolu nad väčšinou Afganistanu, Ghafariová odmietala utiecť a tvrdila, že zostane a počká na svoj osud. Po páde Kábulu do rúk talibov však aj rodinou ušla a momentálne žijú v Nemecku.



Britská stanica BBC zaradila Ghafariovú medzi 100 najvplyvnejších žien sveta.