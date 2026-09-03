< sekcia Zahraničie
Lutnick sa ospravedlnil za tvrdenie o vojne s Iránom
Tvrdil, že v nej nezahynuli Američania.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Americký minister obchodu Howard Lutnick sa vo štvrtok ospravedlnil za svoje tvrdenie, že vo vojne s Iránom nezahynuli žiadni Američania. Poznamenal, že v tomto konflikte prišlo o život 18 vojakov USA a že keď sa nesprávne vyjadril, mal na mysli operáciu vo Venezuele. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Vyjadril som sa nesprávne. Osemnásť príslušníkov našej armády zahynulo, je mi to veľmi ľúto a ich rodinám vyjadrujem úprimnú sústrasť. Myslel som na vojenskú operáciu vo Venezuele, pri ktorej nezahynul žiadny príslušník (americkej) armády,“ uviedol Lutnick na sieti X.
Minister svoje chybné tvrdenie vyslovil v stredu v rozhovore pre stanicu CNBC, v ktorom hovoril o Iráne a Venezuela v ňom nebola vôbec spomenutá.
„Myslím si, že spôsob, akým prezident postupuje voči Iránu... neprišli o život žiadni Američania,“ povedal v rozhovore.
Krátko pred Lutnickovým ospravedlnením sa ministra na sociálnej sieti zastal americký prezident Donald Trump. „Minister Lutnick mal na mysli Venezuelu, keď povedal, že nikto nezahynul. V Iráne zahynulo 18 ľudí!“ napísal.
USA okrem týchto obetí na životoch evidujú vo vojne s Iránom aj 750 zranených.
V prípade Venezuely, kde americké špeciálne jednotky v januári podnikli operáciu, v rámci ktorej uniesli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku, nedošlo na americkej strane k žiadnym obetiam na životoch. Zranenia podľa CNBC utrpelo sedem amerických vojakov.
„Vyjadril som sa nesprávne. Osemnásť príslušníkov našej armády zahynulo, je mi to veľmi ľúto a ich rodinám vyjadrujem úprimnú sústrasť. Myslel som na vojenskú operáciu vo Venezuele, pri ktorej nezahynul žiadny príslušník (americkej) armády,“ uviedol Lutnick na sieti X.
Minister svoje chybné tvrdenie vyslovil v stredu v rozhovore pre stanicu CNBC, v ktorom hovoril o Iráne a Venezuela v ňom nebola vôbec spomenutá.
„Myslím si, že spôsob, akým prezident postupuje voči Iránu... neprišli o život žiadni Američania,“ povedal v rozhovore.
Krátko pred Lutnickovým ospravedlnením sa ministra na sociálnej sieti zastal americký prezident Donald Trump. „Minister Lutnick mal na mysli Venezuelu, keď povedal, že nikto nezahynul. V Iráne zahynulo 18 ľudí!“ napísal.
USA okrem týchto obetí na životoch evidujú vo vojne s Iránom aj 750 zranených.
V prípade Venezuely, kde americké špeciálne jednotky v januári podnikli operáciu, v rámci ktorej uniesli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku, nedošlo na americkej strane k žiadnym obetiam na životoch. Zranenia podľa CNBC utrpelo sedem amerických vojakov.