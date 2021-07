Luxemburského premiéra prepustili z nemocnice, mal vážny covid

Luxemburg 8. júla (TASR) – Luxemburského premiéra Xaviera Bettela prepustili vo štvrtok z nemocnice, kde bol hospitalizovaný od minulej nedele pre koronavírusové ochorenie COVID-19. Oznámila to luxemburská vláda, ktorú citovala agentúra AFP.



Bettela hospitalizovali asi týždeň po tom, ako bol pozitívne testovaný na nový druh koronavírusu. Na začiatku ochorenia mal len mierne príznaky a pracoval z domu, neskôr sa však uňho zistila nedostatočná saturácia krvi kyslíkom.



Prvé správy po jeho hospitalizácii hovorili, že do nemocnice išiel len na preventívne pozorovanie. Luxemburská vláda však neskôr priznala, že jeho stav je „vážny, ale stabilizovaný". Podľa lekárov ho nebolo potrebné napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.



Po štyroch dňoch došlo k zlepšeniu zdravotného stavu, takže ho mohli prepustiť domov, kde sa od piatka vráti k plneniu svojich pracovných povinností.



Luxemburského premiéra, ktorého začiatkom júna zaočkovali prvou dávkou proticovidovej vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, hospitalizovali dva dni po tom, ako sa zúčastnil na summite Európskej únie v Bruseli. Účastníci summitu však dodržiavali prísne epidemiologické opatrenia a ani u jedného z nich sa podľa dostupných informácií nákaza nepotvrdila.



Premiérske právomoci počas Bettelovho pobytu v nemocnici prevzal minister financií Pierre Gramegna. Luxembursko so 630 000 obyvateľmi zaznamenáva od konca júna opätovný prudký nárast počtu prípadov nákazy.