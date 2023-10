Luxemburská Kresťanskosociálna ľudová strana zvíťazila vo voľbách

Luxemburg 9. októbra (TASR) - Luxemburská opozičná Kresťanskosociálna ľudová strana (CSV) zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách. Naopak doterajšia vládna trojkoalícia vedená premiérom Xavierom Bettelom prišla vďaka prepadu Zelených o parlamentnú väčšinu, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



CSV zvíťazila - rovnako ako v predošlých voľbách - so ziskom 29 percent hlasov a v 60-člennom jednokomorovom parlamente si tak zabezpečila 21 kresiel. Trojkoalícia vedená 50-ročným Bettelom prišla vo voľbách o svoju doterajšiu tesnú parlamentnú väčšinu, 31 kresiel, a zaistila si dokopy len 29 mandátov.



Bettelova liberálna Demokratická strana (DP) si pritom oproti predošlým parlamentným voľbám o niečo polepšila a získala 18,7 percenta hlasov. Jeho koaličný partner, strana Zelených, si však vo volbách oproti predošlému výsledku pohoršil až o päť percentuálnych bodov. Zelení získali len 8,5 percent hlasov, a teda len štyri poslanecké kreslá oproti predošlým deviatim.



"Luxemburčania dali CSV jasný mandát na zostavenie budúcej vlády," uviedol líder kandidátky CSV Luc Frieden.



Naopak líderka kandidátky Zelených Sam Tansonová označila výsledok za "sklamanie". Volebný prepad Zelených ukončil ich trojčlennú vládu zloženú aj z Bettelovej DP a Luxemburskej socialistickej robotníckej strany (LSAP), ktorá bola v Luxembursku pri moci od roku 2013.



CSV sa teraz zrejme bude snažiť o vytvorenie vlády s Bettelovou liberálnou DP, ktorá získala 14 poslaneckých mandátov, alebo so socialistami LSAP vedenými dosluhujúcou ministerkou zdravotníctva Paulette Lenertovu s 11 poslaneckými kreslami.



Samotný Bettel povedal, že je "veľmi spokojný s výsledkom" svojej strany. "Voliči nám dali mandát na to, aby sme aj naďalej v krajine niesli zodpovednosť," dodal. Aj Lenertová avizovala, že je pripravená diskutovať o vytvorení potenciálnej koalície.



Rokovania o zostavení vlády sa začnú v pondelok.



Luxembursko má približne 660.000 obyvateľov a v tomto ukazovateli je druhou najmenšou členskou krajnou EÚ po Malte. Volebná účasť je v tejto krajine povinná, pričom oprávnených hlasovať bolo 284.000 voličov.