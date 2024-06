Luxembursko má po prvýkrát v EP predstaviteľa krajnej pravice

Brusel 10. júna (TASR) - Krajne pravicová Reformistická Strana demokratickej alternatívy (ADR) z Luxemburska sa po prvýkrát dostala do Európskeho parlamentu (EP), pričom v nedeľňajších eurovoľbách získala takmer 12 percent hlasov. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Denník Luxembourg Times v pondelok spresnil, že poslanecký mandát ADR získala na úkor Demokratickej strany (DP).



Luxembursko, jedna z najmenších, no najbohatších členských krajín EÚ s približne 660.000 obyvateľmi, má v Európskom parlamente šesť poslancov.



Kresťanskosociálna strana (CSV) premiéra Luca Friedena získala v nedeľňajších voľbách takmer 30 percent hlasov a do EP pošle tak ako doteraz dvoch poslancov v rámci frakcie Európskej ľudovej strany (EPP). DP mala doteraz dva mandáty v EP.



Podľa oficiálnych výsledkov zverejnených v pondelok ráno budú mať v europarlamente po jednom mandáte Luxemburská socialistická robotnícka strana (PCS) v skupine socialistov a demokratov (S&D), Demokratická strana (DP) v liberálnej frakcii Obnovme Európu (RE) a Zelení v skupine Zelení/Európska slobodná aliancia.



Poslanec za Stranu demokratickej alternatívy posilní v EP euroskeptickú frakciu Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).