Luxembursko pre koronavírus zatvára školy na dva týždne

Luxemburg 13. marca (TASR) - Luxembursko sa stalo v piatok ďalšou z krajín, ktoré ohlásili zatvorenie škôl na svojom území v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Vyučovanie má byť prerušené na dva týždne - od 16. do 29. marca, informovala s odvolaním sa na vládne vyhlásenie tlačová agentúra DPA.



Ohlásené opatrenie sa má týkať aj materských škôl a rôznych opatrovateľských zariadení. Univerzita v Luxemburgu zase v súvislosti pandémiou prechádza na systém tzv. elektronického vzdelávania.



Luxembursko si od týchto krokov sľubuje spomalenie šírenia nového koronavírusu, ktorým sa v tomto veľkovojvodstve nakazilo do štvrtkového večera 26 osôb.



Vláda zároveň oznámila okamžitý zákaz podujatí s vyše 100 účastníkmi v budovách, resp. s vyše 500 účastníkmi, ak sa majú konať pod holým nebom. Spravidla zakázané sú aj návštevy v domovoch dôchodcov, opatrovateľských ústavoch a nemocniciach. Ak je to možné, zamestnané osoby majú vykonávať svoju prácu z domu.