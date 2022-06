Luxemburský premiér: Ústupky Maďarsku v otázke sankcií sú neprijateľné

Luxemburg 4. júna (TASR) - Luxemburský premiér Xavier Bettel označil vyradenie hlavy ruskej pravoslávnej cirkvi, patriarchu Kirilla, z nového zoznamu sankcií Európskej únie na poslednú chvíľu za "neprijateľné".



Maďarská vláda vyjadrila nesúhlas s Kirillovým zaradením niekoľko dní po stretnutí lídrov EÚ v Bruseli, na ktorom schválili šiesty balík sankcií voči Rusku zahŕňajúci aj čiastočný zákaz dovozu ruskej ropy.



"To, čo sa stalo tento týždeň s Kirillom, je neprijateľné," povedal Bettel v piatok pre spravodajskú stanicu Euronews na kongrese európskej politickej strany ALDE (Aliancia liberálov a demokratov pre Európu) v Dubline.



Maďarsko sa postavilo proti zaradeniu patriarchu Kirilla na čiernu listinu z dôvodu náboženskej slobody. Brusel a ďalšie vlády však považujú Kirilla za vojnového propagandistu ruského prezidenta Vladimira Putina.



V kázni, ktorú predniesol začiatkom mája, Kirill vyhlásil, že "Rusko nikdy na nikoho nezaútočilo". Až po tom, ako bolo patriarchovo meno vyňaté zo sankčného zoznamu, mohli veľvyslanci schváliť nový súbor sankcií EÚ.



Vylúčenie Kirilla bolo už druhým ústupkom v súvislosti so sankciami, ktorý si Maďarsko tento týždeň vymohlo od Únie. V pondelok si maďarský premiér Viktor Orbán výmenou za schválenie námorného ropného embarga zabezpečil časovo neobmedzenú výnimku pre ropovody, pripomína Euronews.



Pri otázke týkajúcej sa tejto výnimky bol však Bettel ústretovejší a uviedol, že toto ustanovenie má riešiť obavy všetkých vnútrozemských krajín, ako je Česko, ktoré sú do veľkej miery závislé od ruskej ropy.