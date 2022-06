Luxemburský premiér v Boroďanke odsúdil nezmyselnú krutosť a násilie

Kyjev 21. júna (TASR) - Vojnou zničené predmestie ukrajinskej metropoly Kyjev, Boroďanka, je symbolom "nezmyselnej krutosti a násilia", povedal v utorok počas návštevy Ukrajiny luxemburský premiér Xavier Bettel. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Boroďanka "trpela až do bodu úplnej deštrukcie ruskou agresiou a dnes je symbolom nezmyselnej krutosti a násilia. Nič nedokáže vyjadriť hrôzu toho, čo sa tu udialo," napísal luxemburský premiér na sociálnej sieti Twitter.



Bettel zverejnil aj fotografie zo svojej návštevy, na ktorých vidno, ako sa rozpráva s miestnymi obyvateľmi neďaleko ich zničených domov. Na jednej z fotografií objíma ženu v čiernej šatke, píše AP.



Predtým oznámil, že do Kyjeva prišiel ukázať "solidaritu Luxemburska s ukrajinským ľudom". "Pretože kým bude trvať ruská vojna, Luxembursko stojí pri Ukrajine," napísal.



Bettel je ďalším z vysokopostavených zahraničných politických predstaviteľov, ktorý pricestoval do Kyjeva po minulotýždňovej návšteve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, talianskeho premiéra Maria Draghiho a nemeckého kancelára Olafa Scholza. Na separátnu návštevu Ukrajiny počas uplynulého týždňa prišiel aj britský premiér Boris Johnson.



Buča, Boroďanka, Irpiň a ďalšie predmestia Kyjeva sa stali symbolom údajných ruských zločinov po tom, čo tam po stiahnutí ruských vojakov začiatkom apríla zostali zničené celé obytné oblasti a našli sa stovky tiel zabitých civilistov, pripomína AFP.



Úrady v Kyjeve v utorok oznámili, že v oblasti naďalej nachádzajú telá obetí pokusu Ruska obsadiť ukrajinskú metropolu. Doposiaľ ich našli 1333, pričom 300 ďalších ľudí je naďalej nezvestných.