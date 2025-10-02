Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Luxemburský veľkovojvoda Henrich I. v piatok abdikuje

Táto kombinácia fotografií zobrazuje luxemburského veľkovojvodu Henricha (vľavo) 1. decembra 2023 v Dubaji v Spojených arabských emirátoch a luxemburského korunného princa Guillaumea v Tokiu 10. júna 2024. Foto: TASR/AP

Veľkovojvoda Henrich I. (70) študoval vo Francúzsku, Švajčiarsku a na elitnej britskej vojenskej akadémii Sandhurst.

Autor TASR
Luxemburg 2. októbra (TASR) - Luxemburský veľkovojvoda Henrich I. v piatok po 25 rokoch vo funkcii hlavy štátu abdikuje v prospech svojho najstaršieho syna Guillaumea. Henrich spoločne s manželkou veľkovojvodkyňou Mariou Teresou zastávajú v luxemburskej politike prevažne ceremoniálnu úlohu, píše TASR podľa správy agentúry AP.

Po Henrichovej abdikácii počas slávnostného ceremoniálu vo Veľkovojvodskom paláci v meste Luxemburg bude Guillaume korunovaný a zloží prísahu na luxemburskú ústavu pred poslancami parlamentu.

Veľkovojvoda Henrich I. (70) študoval vo Francúzsku, Švajčiarsku a na elitnej britskej vojenskej akadémii Sandhurst. Jeho syn Guillaume (43) si vybral podobnú cestu, študoval v Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Francúzsku a absolvoval aj akadémiu Sandhurst. Budúci panovník sa v roku 2012 oženil s belgickou grófkou Stéphanie de Lannoy a má s ňou dvoch synov vo veku päť a dva roky.

Luxembursko je jeden z najmenších a zároveň najbohatších štátov Európskej únie (EÚ) v prepočte na obyvateľa. Je tiež dôležitým finančným centrom, v ktorom sídlia aj niektoré inštitúcie EÚ, ako napríklad Európsky súdny dvor a Európska investičná banka.

Krajina je konštitučná monarchia s veľkovojvodom na čele štátu podobne ako kráľ Karol III. v Spojenom kráľovstve alebo kráľ Filip I. v Belgicku. Agentúra AP vysvetľuje, že Luxembursko nie je kráľovstvom, ale posledným veľkovojvodstvom na svete. Guillaume sa tiež symbolicky stane najvyšším veliteľom armády, ktorá má približne 1000 členov.
