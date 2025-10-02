< sekcia Zahraničie
Luxemburský veľkovojvoda Henrich I. v piatok abdikuje
Veľkovojvoda Henrich I. (70) študoval vo Francúzsku, Švajčiarsku a na elitnej britskej vojenskej akadémii Sandhurst.
Autor TASR
Luxemburg 2. októbra (TASR) - Luxemburský veľkovojvoda Henrich I. v piatok po 25 rokoch vo funkcii hlavy štátu abdikuje v prospech svojho najstaršieho syna Guillaumea. Henrich spoločne s manželkou veľkovojvodkyňou Mariou Teresou zastávajú v luxemburskej politike prevažne ceremoniálnu úlohu, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Po Henrichovej abdikácii počas slávnostného ceremoniálu vo Veľkovojvodskom paláci v meste Luxemburg bude Guillaume korunovaný a zloží prísahu na luxemburskú ústavu pred poslancami parlamentu.
Veľkovojvoda Henrich I. (70) študoval vo Francúzsku, Švajčiarsku a na elitnej britskej vojenskej akadémii Sandhurst. Jeho syn Guillaume (43) si vybral podobnú cestu, študoval v Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Francúzsku a absolvoval aj akadémiu Sandhurst. Budúci panovník sa v roku 2012 oženil s belgickou grófkou Stéphanie de Lannoy a má s ňou dvoch synov vo veku päť a dva roky.
Luxembursko je jeden z najmenších a zároveň najbohatších štátov Európskej únie (EÚ) v prepočte na obyvateľa. Je tiež dôležitým finančným centrom, v ktorom sídlia aj niektoré inštitúcie EÚ, ako napríklad Európsky súdny dvor a Európska investičná banka.
Krajina je konštitučná monarchia s veľkovojvodom na čele štátu podobne ako kráľ Karol III. v Spojenom kráľovstve alebo kráľ Filip I. v Belgicku. Agentúra AP vysvetľuje, že Luxembursko nie je kráľovstvom, ale posledným veľkovojvodstvom na svete. Guillaume sa tiež symbolicky stane najvyšším veliteľom armády, ktorá má približne 1000 členov.
Po Henrichovej abdikácii počas slávnostného ceremoniálu vo Veľkovojvodskom paláci v meste Luxemburg bude Guillaume korunovaný a zloží prísahu na luxemburskú ústavu pred poslancami parlamentu.
Veľkovojvoda Henrich I. (70) študoval vo Francúzsku, Švajčiarsku a na elitnej britskej vojenskej akadémii Sandhurst. Jeho syn Guillaume (43) si vybral podobnú cestu, študoval v Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Francúzsku a absolvoval aj akadémiu Sandhurst. Budúci panovník sa v roku 2012 oženil s belgickou grófkou Stéphanie de Lannoy a má s ňou dvoch synov vo veku päť a dva roky.
Luxembursko je jeden z najmenších a zároveň najbohatších štátov Európskej únie (EÚ) v prepočte na obyvateľa. Je tiež dôležitým finančným centrom, v ktorom sídlia aj niektoré inštitúcie EÚ, ako napríklad Európsky súdny dvor a Európska investičná banka.
Krajina je konštitučná monarchia s veľkovojvodom na čele štátu podobne ako kráľ Karol III. v Spojenom kráľovstve alebo kráľ Filip I. v Belgicku. Agentúra AP vysvetľuje, že Luxembursko nie je kráľovstvom, ale posledným veľkovojvodstvom na svete. Guillaume sa tiež symbolicky stane najvyšším veliteľom armády, ktorá má približne 1000 členov.