Luxusný turizmus v Afrike prináša miestnym len obmedzené výhody
Uvádza to nová štúdia Manchesterskej univerzity, ktorú v utorok publikoval časopis African Studies Review.
Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - Snahy niektorých afrických krajín rozvíjať luxusný turizmus prinášajú miestnym komunitám len obmedzené výhody a neraz spôsobujú viac škody než úžitku. Uvádza to nová štúdia Manchesterskej univerzity, ktorú v utorok publikoval časopis African Studies Review. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.
Afrika je čoraz atraktívnejšia pre nadnárodné i letecké spoločnosti, ktoré zvyšujú svoju kapacitu na kontinente. Mnohé vlády označujú luxusný turizmus za „vysokohodnotný a s nízkym vplyvom“. Najnovší výskum však ukázal, že realita je niekedy odlišná.
Podľa zistení takzvané all-inclusive rezorty bývajú často izolované od miestneho života, zamestnávajú len málo domácich pracovníkov a bránia turistom míňať v okolitých oblastiach, keďže všetko poskytujú priamo v areáli. Najziskovejšie ubytovania sú navyše často v zahraničnom vlastníctve, pričom veľká časť výdavkov turistov smeruje do zahraničných cestovných kancelárií či dovozu potravín.
Štúdia zároveň upozorňuje, že luxusný turizmus prehlbuje nerovnosti v krajinách. Zisky sú sústredené v rukách zahraničných prevádzkovateľov či malej miestnej elity, zatiaľ čo väčšina zamestnancov dostáva nízke mzdy.
Problém sa už pretavuje aj do otvorených konfliktov, píše Reuters. Minulý týždeň podal aktivista žalobu s cieľom zablokovať otvorenie nového luxusného safari rezortu Ritz-Carlton v kenskej rezervácii Masai Mara. Projekt vyvolal odpor miestnych obyvateľov, ktorí tvrdia, že turizmus ničí ich prostredie aj spôsob života.
V Keni sa ľudia sťažujú na údajné zhabanie svojej pôdy bohatými investormi. V Tanzánii protesty proti vysídleniu desaťtisícov Masajov pre lovecké rezorty prerástli do násilných zrážok s políciou, ktoré si vyžiadali obete na životoch.
