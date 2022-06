Inštalácia prázdnych autobusov pripomenula detské obete vojny

Ľvov 2. júna (TASR) - Západoukrajinské mesto Ľvov pripravilo inštaláciu na pamiatku 243 detí, ktoré boli zabité od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Tvorili ju prázdne žlté školské autobusy, v ktorých sú na každom sedadle umiestnené plyšové hračky reprezentujúce obete vojny. Vo štvrtok to uviedol britský denník The Guardian.



Akcia s názvom "exkurzia, ktorá sa nikdy neuskutoční", sa konala na centrálnom námestí Rynok. V okolitých uliciach boli okrem toho rozostavené transparenty s varovaním "Pozor! Deti!“ na protest proti porušovaniu práv detí počas prebiehajúceho vojenského konfliktu.



Starosta Ľvova Andrij Sadovyj poznamenal, že táto akcia reprezentuje skutočnosť, že "243 ukrajinských detí (už) nikdy nepôjde na výlet autobusom".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu na Medzinárodný deň detí vo svojom pravidelnom príhovore uviedol, že od začiatku vojny na Ukrajine zahynulo už 243 detí, 446 utrpelo zranenia a 139 je nezvestných. Takisto povedal, že vyše 200.000 detí bolo násilne odvedených do Ruska.



The Guardian píše, že protestná akcia sa na Medzinárodný deň detí uskutočnila aj v Moskve. Jej účastníci premietali na budovu veľvyslanectva Spojených štátov zábery detí, ktoré mali zahynúť v Donbase na východe Ukrajiny v dôsledku útokov ukrajinských síl. Zo smrti detí obvinili ukrajinských "nacistov".