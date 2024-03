Lyon po znížení rýchlosti na cestách hlási pokles nehôd o tretinu

Lyon 30. marca (TASR) – Tretie najväčšie francúzske mesto Lyon zaznamenalo výrazný pokles v počte dopravných nehôd, odkedy pred dvoma rokmi obmedzilo maximálnu povolenú rýchlosť na väčšine svojich ciest na 30 kilometrov za hodinu. Vyplýva to z piatkového vyjadrenia starostu Grégoryho Douceta, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Znížili sme počet nehôd o 35 percent, čo je ohromné," povedal Doucet pre stanicu BFMTV. "Ešte viac nás teší, že sme zaznamenali 39-percentný pokles vážnych nehôd, teda počtu úmrtí a vážnych zranení vyžadujúcich si nemocničnú liečbu," priblížil politik zo strany zelených. "Znamená to, že sme zachránili životy."



V Lyone od konca marca 2022 platí na viac ako 80 percentách ciest maximálna rýchlosť 30 km/h. Toto mesto ju zaviedlo podobne ako Paríž, Grenoble, Lille vo Francúzsku a iné veľké európske mestá vrátame holandskej metropoly Amsterdam.



Deklarovaným cieľom v Lyone bolo zvýšiť bezpečnosť ciest, upokojiť premávku a dosiahnuť lepšie rozdelenie verejného priestoru. Zámerom bolo tiež uľahčiť pohyb chodcom a cyklistom a znížiť hluk.



Obmedzenie rýchlosti vstúpi čoskoro do platnosti aj v 24 obciach v okolí Lyonu. Táto oblasť má celkovo 1,4 milióna obyvateľov.



BFMTV podotkla, že nie všetci motoristi v Lyone túto maximálnu rýchlosť dodržiavajú. Úrady vlani udelili 17.000 pokút za jej prekročenie a pri meraní zaregistrovali priemernú rýchlosť 38 km/h.