Lyon počas horúčav ponúka bezplatné lístky do klimatizovaných kín

Paríž 6. augusta (TASR) - Tretie najväčšie francúzske mesto Lyon ponúka svojim sociálne znevýhodneným obyvateľom bezplatné lístky do kina, aby si v klimatizovaných sálach mohli odpočinúť od horúčav. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry DPA.



"Tvárou v tvár intenzívnym horúčavám si nie sme všetci rovní," tvrdí starosta Lyonu Grégory Doucet. "Aby mohol mať každý prístup k potrebným vychladeným priestorom, rozdáva mesto Lyon bezplatné lístky do kina," dodal.



Ak si chcú obyvatelia Lyonu nárokovať bezplatné lístky do kina, musia sa preukázať dokladom o poberaní sociálnych dávok alebo dávok na podporu rodiny. DPA približuje, že mnohé sociálne bytovky nie sú vo Francúzsku pred horúčavami riadne chránené.



Obdobné opatrenie ako kiná zaviedli v Lyone aj dve múzeá a počas horúčav ponúkajú návštevníkom bezplatné vstupy. Mesto, v ktorom sa tento týždeň očakávajú denné teploty až do 34 stupňov Celzia tiež predĺžilo otváracie hodiny kúpalísk a parkov. Počas leta sú tam zároveň na troch miestach k dispozícii tieniace zariadenia aj rozprašovače vody.