Lyonsová: Afganistan je na pokraji humanitárnej katastrofy

New York 18. novembra (TASR) - Afganistan je "na pokraji humanitárnej katastrofy" a jeho kolabujúca ekonomika zvyšuje riziko extrémizmu, varovala v stredu na pôde Bezpečnostnej rady OSN osobitná predstaviteľka OSN pre Afganistan Deborah Lyonsová. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Podľa Lyonsovej OSN predpovedá, že 60 percent z 38 miliónov obyvateľov Afganistanu čelí potravinovej núdzi, ktorá sa pravdepodobne počas zimy zhorší. Odhaduje sa, že HDP krajiny klesol o 40 percent.



Povedala však, že humanitárnej katastrofe "sa dá predísť", pričom za hlavnú príčinu problému označila finančné sankcie voči vládnemu hnutiu Taliban, ktoré ovládlo krajinu 15. augusta. Sankcie "paralyzovali bankový systém a ovplyvnili každý aspekt ekonomiky", poznamenala.



AP uviedla, že rezervy centrálnej banky Afganistanu vo výške deviatich miliárd dolárov, z ktorých väčšina sa nachádza v Spojených štátoch, boli zmrazené po páde bývalej vlády. Afganistan mal taktiež 23. augusta získať prístup k približne 450 miliónom dolárov od Medzinárodného menového fondu, ktorý ale zablokoval peniaze z dôvodu "nejasností" o novej vláde.



Lyonsová konštatovala, že "paralýza bankového sektora zatlačí väčšiu časť finančného systému do nezodpovedných a neregulovaných neoficiálnych výmen peňazí". To podľa jej slov "môže len pomôcť uľahčiť terorizmus, obchodovanie s drogami a ďalšie pašovanie drog", čo najprv ovplyvní Afganistan a potom "nakazí región".



Podľa Lyonsovej je "závažným negatívnym vývojom" neschopnosť Talibanu zastaviť expanziu extrémistickej skupiny Islamský štát (IS), ktorá je teraz podľa všetkého prítomná takmer vo všetkých provinciách krajiny a je čoraz aktívnejšia. Počet útokov pripisovaných IS sa podľa nej výrazne zvýšil zo 60 v minulom roku na 334 v tomto roku.



Lyonsová vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby našlo spôsoby, ako poskytnúť finančnú podporu afganskému ľudu, ktorý sa podľa nej "cíti opustený, zabudnutý a skutočne potrestaný okolnosťami, ktoré nezavinil". Opustiť Afgancov "by bola historická chyba" dodala Lyonsová.