< sekcia Zahraničie
Lyžiar v nemeckých Alpách vyvolal lavínu a následne zomrel
Podľa polície sa nebohý muž pohyboval v horách sám.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 17. februára (TASR) - V Allgauských Alpách v južnom Nemecku zahynul v lavíne 46-ročný muž, informovala v pondelok nemecká polícia. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Podľa polície sa nebohý muž pohyboval v horách sám. Pravdepodobne vyvolal lavínu na severnom úbočí vrchu Iseler v pondelok poobede pred tým, ako zavolal záchranné služby.
Zlé počasie a nízka viditeľnosť spočiatku nedovolili nasadenie vrtuľníka. Horský záchranný tím sa na miesto vydal pešo, prístup však komplikovali nestabilné snehové podmienky. Muža nakoniec úspešne lokalizovali a previezli do nemocnice; napriek resuscitácii však zomrel.
Podľa polície sa lavína spustila mimo zabezpečenej lyžiarskej oblasti.
„V súvislosti so súčasnou lavínovou situáciou ľudí dôrazne vyzývame, aby sa riadili oficiálnymi lavínovými správami, nosili so sebou vhodné bezpečnostné vybavenie a vyhýbali sa strmým, vysoko rizikovým terénom,“ uviedla polícia.
Podľa polície sa nebohý muž pohyboval v horách sám. Pravdepodobne vyvolal lavínu na severnom úbočí vrchu Iseler v pondelok poobede pred tým, ako zavolal záchranné služby.
Zlé počasie a nízka viditeľnosť spočiatku nedovolili nasadenie vrtuľníka. Horský záchranný tím sa na miesto vydal pešo, prístup však komplikovali nestabilné snehové podmienky. Muža nakoniec úspešne lokalizovali a previezli do nemocnice; napriek resuscitácii však zomrel.
Podľa polície sa lavína spustila mimo zabezpečenej lyžiarskej oblasti.
„V súvislosti so súčasnou lavínovou situáciou ľudí dôrazne vyzývame, aby sa riadili oficiálnymi lavínovými správami, nosili so sebou vhodné bezpečnostné vybavenie a vyhýbali sa strmým, vysoko rizikovým terénom,“ uviedla polícia.