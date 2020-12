M. Bobek: Žaloba Maďarska na uznesenie EP je nedôvodná

Brusel/Luxemburg 3. decembra (TASR) - Súdny dvor EÚ by mal zamietnuť žalobu Maďarska podanú proti uzneseniu Európskeho parlamentu (EP), ktoré umožnilo právne konanie kvôli riziku vážneho porušenia základných hodnôt EÚ zo strany Maďarska. Uviedol to vo štvrtok generálny advokát Súdneho dvora Michal Bobek.



Podľa jeho slov žaloba adresovaná maďarskou vládou je prípustná, avšak nedôvodná.



Na základe správy Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá je známa aj ako Sargentiniovej správa, europarlament v septembri 2018 prijal uznesenie, ktorým vyzval Radu EÚ (členské krajiny), aby podľa článku 7 ods. 1 Lisabonskej zmluvy rozhodla, že zo strany Maďarska existuje jasné riziko porušenia hodnôt, na ktorých je založená Únia. Za uznesenie vtedy hlasovalo 448 poslancov, proti bolo 197 a hlasovania sa zdržalo 48 členov EP.



Súdny dvor EÚ skonštatoval, že EP pri hlasovaní o tejto správe postupoval v zmysle svojho rokovacieho poriadku a bola dodržaná potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov. V praxi to znamená, že sa pri sčítaní platných hlasov nemuseli započítať aj hlasy poslancov, ktorí sa zdržali.



Maďarsko napadlo platnosť tohto uznesenia na Súdnom dvore práve pre nezapočítanie hlasov poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali, pričom Budapešť zdôraznila, že s týmito hlasmi by uznesenie nemalo potrebnú dvojtretinovú väčšinu.



Generálny advokát Michal Bobek sa na štvrtkovom pojednávaní v prvom rade zameral na otázku prípustnosti žaloby. Upozornil, že predmetné uznesenie vyvoláva právne účinky voči tretím stranám - voči Maďarsku sa už začalo právne konanie podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.



Generálny advokát spresnil, že za týchto okolností Maďarsko má zjavný záujem na konaní proti uzneseniu EP, po ktorého prijatí vyplývajú preň právne dôsledky, a preto navrhol, aby Súdny dvor vyhlásil žalobu za prípustnú. Zároveň však upozornil, že europoslanci hlasujúci za Sargentiniovej správu dobre poznali pravidlá hlasovania a mohli riadne uplatniť svoje hlasovacie právo, pretože boli deň a pol pred hlasovaním informovaní, že hlasy tých, ktorí sa zdržia hlasovania, nebudú započítané medzi odovzdané hlasy. A preto odmietol tvrdenie Maďarska, podľa ktorého si predseda EP nesplnil svoju povinnosť odstrániť nejasnosti, ktoré údajne vznikli v súvislosti s rokovacím poriadkom týkajúcim sa hlasovania.



Za týchto okolností generálny advokát Súdnemu dvoru EÚ navrhol, aby zamietol túto žalobu Maďarska ako nedôvodnú.



Súdny dvor EÚ nie je viazaný nezávislými návrhmi generálneho advokáta. Rozsudok súdu bude vyhlásený neskôr.





Spravodajca TASR Jaromír Novak