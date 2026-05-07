M. Chudý: Úhyn ošípaných v chove s výskytom AMO pokračuje
Autor TASR
Žiar nad Hronom 7. mája (TASR) - Úhyn ošípaných v komerčnom chove v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom, kde bolo potvrdené ohnisko afrického moru ošípaných (AMO), naďalej pokračuje. Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Martin Chudý s tým, že zdroj nákazy je predmetom šetrenia a usmrtené budú všetky zvieratá v zariadení.
Chudý priblížil, že ochorenie v chove postupuje a zvieratá, ktoré ešte neprejavujú klinické príznaky ochorenia, resp. neuhynuli, sú v inkubačnom štádiu ochorenia. „Od včera viac ako 30 ďalších ošípaných, hlavne vo vekovej kategórii okolo 100 kilogramov, uhynulo. Všetky doposiaľ uhynuté boli neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave,“ podotkol.
Pôvod ochorenia a to, akým spôsobom bolo do chovu importované, je podľa jeho slov predmetom tzv. epizootologického šetrenia. Do úvahy sa podľa Chudého berú všetky aspekty, ktoré môžu predstavovať riziko zavlečenia nákazy. Môže ísť pritom o priame prostredníctvom zvierat alebo nepriame zavlečenie prostredníctvom odevov, obuvi, vozidiel, krmiva a podobne.
Vzhľadom na to, že existuje riziko ohrozenia chovov v okolí, boli v súlade s platnou legislatívou vytýčené troj- a desaťkilometrové pásma, v rámci ktorých boli nariadené opatrenia. V samotnom chove boli podľa Chudého nariadené opatrenia týkajúce sa eradikácie ohniska, uzávera ohniska, zákaz premiestňovania zvierat, ako aj neškodného odstránenia tiel ako uhynutých, tak depopulovaných zvierat a následnej dezinfekcie celého priestoru farmy.
Chudý potvrdil, že v zmysle platnej legislatívy, podľa ktorej spadá AMO do nákaz kategórie A zákonníka zdravia zvierat, bude čo najskôr utratený celý chov. Podotkol, že neexistuje vakcína, ktorá by sa dala využiť ako prevencia pred nákazou.
Obnovenie chovu je podľa legislatívy možné až po určitých krokoch. „Predchádza mu systém predbežnej a záverečnej ohniskovej dezinfekcie, po siedmich dňoch záverečnej dezinfekcie sa opakuje dezinfekčný proces ešte raz, potom beží minimálne monitorovacie obdobie 15 dní a následne možné naskladnenie tzv. testovacích zvierat,“ priblížil Chudý. Doplnil, že keď bude všetko v poriadku minimálne 15 dní u testovacích zvierat a po negatívnom laboratórnom pretestovaní na AMO dôjde k zrušeniu opatrení a chov sa môže plne obnoviť.
