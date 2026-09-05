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M. Cyrus oznamuje vydanie desiateho štúdiového albumu Bass Persuades
Projekt má reflektovať hlboký osobný aj umelecký vplyv jej nedávno zosnulej krstnej mamy Dolly Parton.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Miley Cyrus, popová hviezda a niekoľkonásobná držiteľka cien Grammy, oficiálne predstavuje svoj desiaty štúdiový album Bass Persuades. Vydanie celého projektu otvára rovnomenný úvodný singel, ktorý vyšiel spoločne s oficiálnym videoklipom. Novinka stavia na nekompromisnej basovej linke a ponúka moderný surový zvuk, ktorý udáva smer celému albumu. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Projekt má reflektovať hlboký osobný aj umelecký vplyv jej nedávno zosnulej krstnej mamy Dolly Parton. Ich vzájomný vzťah a tvorivé prepojenie prestupovali naprieč generáciami aj rôznymi mediálnymi projektmi a zanechali výraznú stopu v celom speváčkinom doterajšom smerovaní.
Miley Cyrus patrí k vzácnym generačným umelcom, ktorí sa dokážu prirodzene pohybovať medzi popom, rockom, country aj alternatívou. Autorka rekordného hitu Flowers či úspešnej kolaborácie s Beyoncé tak albumom Bass Persuades otvára ďalšiu kapitolu svojej hudobnej evolúcie.
Vizuálnu stránku chystanej éry vytvoril uznávaný fotograf Mert Alas, ktorý stojí za celkovým estetickým konceptom albumu. Kreatívny tím dopĺňa aj stylista a šéfredaktor Alastair McKimm.
Videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=aWpw-Ynl0Yc
Projekt má reflektovať hlboký osobný aj umelecký vplyv jej nedávno zosnulej krstnej mamy Dolly Parton. Ich vzájomný vzťah a tvorivé prepojenie prestupovali naprieč generáciami aj rôznymi mediálnymi projektmi a zanechali výraznú stopu v celom speváčkinom doterajšom smerovaní.
Miley Cyrus patrí k vzácnym generačným umelcom, ktorí sa dokážu prirodzene pohybovať medzi popom, rockom, country aj alternatívou. Autorka rekordného hitu Flowers či úspešnej kolaborácie s Beyoncé tak albumom Bass Persuades otvára ďalšiu kapitolu svojej hudobnej evolúcie.
Vizuálnu stránku chystanej éry vytvoril uznávaný fotograf Mert Alas, ktorý stojí za celkovým estetickým konceptom albumu. Kreatívny tím dopĺňa aj stylista a šéfredaktor Alastair McKimm.
Videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=aWpw-Ynl0Yc