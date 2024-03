M. Dvořák: Vláda ČR s obratom slovenskej politiky k Rusku nesúhlasí

Praha 24. marca (TASR) - Český minister pre európske záležitosti Martin Dvořák uviedol, že česká vláda s obratom slovenskej politiky smerom k Rusku nemôže súhlasiť. Vyjadril sa tak vo vysielaní TV Nova v spojitosti s rozhodnutím českej vlády prerušiť spoločné rokovania s vládou SR, informuje TASR.



"Spoločné rokovania sú všeobecne v rámci diplomacie nadštandardné a v kontexte to vždy znamená, že krajiny sú absolútne za jedno a my ako vláda musíme byť proti tomu, že Slovensko obracia svoje kormidlo viac k Rusku a ďalej od Ukrajiny," povedal Dvořák a dodal, že Slovensko sa stáva "hlásnou trúbou ruskej propagandy".



Český premiér Petr Fiala 6. marca po rokovaní vlády oznámil, že Česko odložilo plánované česko-slovenské medzivládne konzultácie, ktoré sa mali uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR. Jedným z dôvodov bola schôdzka slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom 2. marca v tureckej Antalye.



"Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v budúcich týždňoch či mesiacoch medzivládne konzultácie s vládou Slovenskej republiky tak, ako sme o nich uvažovali a ako sme sa na nich dohodli," oznámil vtedy Fiala s tým, že spolupráca medzi oboma krajinami sa nekončí.



Premiér SR Robert Fico reagoval, že rozhodnutie českej vlády neovplyvní suverénnu slovenskú zahraničnú politiku a predstavitelia českého kabinetu sú na Slovensku naďalej vítaní.



"Slovenská vláda nebude nikdy vystavovať hlboké slovensko-české vzťahy žiadnemu ohrozeniu. Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o mieri," skonštatoval Fico.