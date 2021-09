M. Gayle o svojich knihách: Zdá sa mi, akoby to napísal iný človek

Bratislava 19. septembra (TASR) - Dojímavý príbeh veľmi nepravdepodobného priateľstva, ktorý pripomína, aké vzácne je to, čo v živote máme, prináša knižná novinka "Muž, ktorého asi poznám". Román, pod ktorý sa podpísal "kráľ dojímavých ľudských príbehov", britský autor Mike Gayle, vychádza v slovenskom preklade Kristíny Hečkovej vo vydavateľstve Lindeni.



Kniha opisuje príbeh spolužiakov Dannyho Allena a Jamesa DeWitta, ktorí po absolvovaní prestížnej internátnej školy predpokladali, že ich čaká nádherná budúcnosť a úspešná kariéra. No cesty osudu sú nevyspytateľné, po rokoch sa obaja stretávajú na tom najmenej pravdepodobnom mieste - v domove sociálnych služieb. Jeden tam pracuje ako ošetrovateľ a druhého doň na istý čas umiestnila rodina. Danny a James sa dostali na samé dno a po čase sa zmierili s tým, že lepšie to už nebude. Ich absurdné stretnutie im však napokon otvorí oči a prevráti život naruby.



Gayle je obľúbený aj u svojich kolegov spisovateľov. Lisa Jewell, autorka bestsellerov Rodina v podkroví či Jednoducho zmizla, bola z románu Muž, ktorého asi poznám nadšená: "Výnimočná vec – dojímavý a krásne napísaný román o mužskom priateľstve. Román plný pravdy, múdrosti a vykúpenia o mužoch zbavených tradičných ideálov mužskosti - úspechu, sily a moci. O mužoch, ktorí sa musia naučiť, ako sa postaviť tvárou v tvár skutočnému svetu."



Mike Gayle sa narodil a vyrástol v Birminghame. Po štúdiu sociológie ho cesty zaviali do Londýna, kde ho čakala práca hudobného kritika, miesto toho však začal písať stĺpčeky pre mládežnícke časopisy. Prispieval aj do magazínov The Sunday Times, The Guardian či Cosmopolitan. Ako spisovateľ sa živí od roku 1997, debutoval bestsellerovou knihou My Legendary Girlfriend, dnes má na konte sedemnásť kníh, mnohé z nich sa stali bestsellermi. Päťdesiatnik Gayle priznáva, že po troch desaťročiach písania by svoje knihy nedokázal napísať rovnako: "Zdá sa mi, akoby to napísal iný človek. Keď ste taký mladý, skutočne veci intenzívne cítite. Čím ste starší, tým ste zase odolnejší voči životu."