M. Hjorth predstavil v Bratislave knihu Kto seje vietor

Bratislava 16. júna (TASR) - Na Slovensko sa vrátil švédsky scenárista, producent a spisovateľ Michael Hjorth. V jednom z bratislavských kníhkupectiev predstavil v stredu (15. 6.) knižnú novinku Kto seje vietor. Pod novým krimi trilerom je podpísaný spolu s Hansom Rosenfeldtom, s ktorým tvorí populárnu dvojicu severských autorov.



Stretnutia s čitateľmi považuje hviezda severského krimi za veľmi dôležité, chýbali mu aj počas dvoch rokov pandémie. "Bolo to veľmi zvláštne, ako spisovateľ trávim veľa času sám doma, zrazu trávili čas doma aj ďalší ľudia, rozprávali sa navzájom cez internet, až som si hovoril, bože, tuším všetci sú už teraz spisovatelia," uviedol Hjorth. So slovenskými čitateľmi sa podelil aj o svoje štandardy či rituály pri písaní. "Snažím sa ich mať, žiaľ, vždy ich poruším. Pre nás s Hansom je dôležité mať termín, inak by sme knihu nikdy nedokončili. Človek nie je dokonalý, veci sa menia, ako sa termín približuje, aj intenzita a tempo práce rastie a rastie. Stane sa, že aj 20 hodín denne píšeme, keď sa blíži deadline," prezradil jeden z dvojice autorov, ktorí spoločne navštívili Bratislavu už v roku 2017.



Kto seje vietor je v poradí siedmy detektívny príbeh zo série s policajným psychológom Sebastianom Bergmanom, ktorého bestselleroví autori priniesli na svet v roku 2010. V novom pokračovaní sa Bergman zmenil, stal sa starým otcom, spomalil, dokonca pracuje na polovičný úväzok ako psychológ a terapeut. "Chceli sme vytvoriť postavu, ktorú budú ľudia milovať a zároveň nenávidieť pre jeho strašnú povahu a na druhej strane pre to, akým brilantným spôsobom rieši prípady. V najnovšej knihe sme mu dali trochu pohov, pozreli sme sa na neho aj z iného uhla," naznačil 59-ročný rodák zo švédskeho Visby.



Hjorth spomenul i literatúru, ktorá ho oslovuje. V detstve to boli horory, trilery, sci-fi. "Ľudia by mali čítať to, čo ich baví, zaujímavé je i sledovať autora, ako sa vyvíja," radí spisovateľ, ktorý ako 18-ročný objavil amerických autorov. "Čítal som Josepha Conrada, Ernesta Hemingwaya, Raymonda Chandlera a ďalších. Keďže píšem väčšinou detektívne príbehy, presedlal som na iný žáner, začalo ma baviť fantasy, rovnako čítam veľa titulov z histórie."



S kolegom a priateľom Hansom Rosenfeldtom majú v pláne pokračovanie detektívneho príbehu a nového Sebastiana Bergmana. "Keď začíname s Hansom písať, musíme o tom veľmi dlho, približne tri týždne diskutovať, v auguste sa na to chystáme," dodal Hjorth.



Knižnú novinku vydal Ikar, zo švédskeho originálu Som man sar ju preložili Lenka Kočišová a Zuzana Inczingerová.