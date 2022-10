M. Júsufzajová pricestovala po druhýkrát od útoku do rodného Pakistanu

Islamabad 11. októbra (TASR) - Laureátka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová v utorok pricestovala do svojho rodného Pakistanu, aby sa stretla s ľuďmi, ktorých najviac postihli tamojšie záplavy. Je to jej druhá návšteva svojej vlasti po tom, čo sa ju v roku 2012 pokúsil usmrtiť príslušník Talibanu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Malálu Júsufzajovú sa pakistanská odnož Talibanu pokúsila zavraždiť, keď mala 15 rokov, pretože verejne presadzovala právo dievčat na vzdelanie.



Príslušník Talibanu ju 9. októbra 2012 postrelil do hlavy a krku, keď sa vracala domov zo školy. Militantnému hnutiu sa totiž nepáčil jej protest proti interpretácii islamu obmedzujúcej právo dievčat na vzdelanie, ktorú talibovia presadzovali v pakistanskom údolí Svát.



Júsufzajová žije aktuálne v Británii. Európsky parlament jej v roku 2013 udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia a v roku 2014 dostala i Nobelovu cenu za mier.



Dva dni po desiatom výročí pokusu o jej zavraždenie Júsufzajová pristála v meste Karáčí na juhu Pakistanu, kde navštívi oblasti najviac postihnuté nedávnymi monzúnovými záplavami. Podľa jej nadácie táto návšteva "upriami pozornosť medzinárodného spoločenstva na obete záplav a posilní potrebu dodávok nevyhnutnej humanitárnej pomoci".



Bezprecedentné monzúnové dažde a následné záplavy zabili od polovice júna v Pakistane 1545 ľudí, zaplavili obrovské množstvo ornej pôdy a postihli 33 miliónov ľudí. Pri záplavách zahynulo 552 detí.



V Sváte, rodisku Malály Júsufzajovej, sa v pondelok odohrala streľba, keď ozbrojení páchatelia zaútočili na dva školské autobusy, pripomína AFP. Pri útoku zahynula jedna osoba a ďalšie štyri utrpeli zranenia. K zodpovednosti sa streľbu sa bezprostredne nikto neprihlásil.