Lajčák je poctený úlohou, ktorá mu bola zverená

Bratislava 3. apríla (TASR) – Bývalý šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák je poctený tým, že mu bola zverená úloha osobitného predstaviteľa Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Uviedol to na sociálnej sieti.povedal exminister zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dodal, že sa teší na prácu so zástupcami Srbska a Kosova, vedúcimi predstaviteľmi Srbska a Kosova či vedúcimi predstaviteľmi Európskej únie v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi.