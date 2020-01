M. Lajčák poslal sústrastný telegram českému ministrovi T. Petříčkovi

Bratislava 19. januára (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smer-SD) poslal ministrovi zahraničných vecí ČR Tomášovi Petříčkovi sústrastný telegram v súvislosti s nedeľným požiarom v domove pre osoby so zdravotným postihnutím v západočeskom meste Vejprty v okrese Chomutov. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva.



Informáciu o požiari v jednom z českých domovov dôchodcov prijal minister s hlbokým zármutkom. "Je to o to smutnejšie, že miestom tragédie sa stalo zariadenie, ktoré poskytuje ochranu a starostlivosť pre najzraniteľnejších členov spoločnosti. Túto nešťastnú udalosť vnímam o to citlivejšie, že iba nedávno to bol taktiež požiar, ktorý po výbuchu plynu viedol k tragédii v bytovom dome v Prešove," píše Lajčák v telegrame. Minister v ňom zároveň vyjadril úprimnú sústrasť.



Požiar vypukol v nedeľu krátko pred piatou hodinou. Zahynulo osem ľudí, zhruba 30 ďalších utrpelo zranenia. Na mieste zasahovalo sedem zdravotníckych posádok vrátane dvoch nemeckých - Vejprty ležia na hraniciach s Nemeckom. Pre nepriaznivé počasie nemohol vzlietnuť záchranársky vrtuľník z Prahy. Polícia prípad vyšetruje ako všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti.