M. Lexmann pripravila v EP výstavu k výročiu Sviečkovej manifestácie

Štrasburg 14. marca (TASR) - Význam a odkaz Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988 treba tlmočiť aj dnes a odovzdávať jej posolstvo ďalej. Uviedla to slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) počas otvorenia výstavy v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu spolu s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Jergušom Sivošom. Informuje o tom spravodajca TASR.



Je dôležité hovoriť "o našom zápase za slobodu", o tom ako to vtedy prebiehalo, zdôraznila Lexmann. EP v apríli 1988 odsúdil brutálny zásah komunistickej polície proti demonštrantom, ktorí "so sviečkou v rukách a modlitbou na perách" vyjadrili nesúhlas s komunistickým režimom.



"Dnes treba dať nádej aj ostatným krajinám, ktoré zápasia o svoju slobodu, aby sme si pripomenuli, že týmto zápasom sme prechádzali aj my. Je dôležité hovoriť do akej miery si dokážeme chrániť túto slobodu a do akej miery vieme hovoriť, aké nástrahy prináša totalita, aby sme sa im vedeli vyvarovať," uviedla poslankyňa.



Európska únia by podľa nej mala dnes podporovať v iných krajinách podobný zápas o slobodu a pomáhať ľuďom, ktorým hrozí väzenie a prenasledovanie.



Sivoš pripomenul dôležité miesto manifestácie za náboženskú slobodu v centre Bratislavy v slovenských dejinách. "Dá sa povedať, že svojim pokojným protestom a predložením jasných požiadaviek predurčila aj pokojný priebeh Nežnej revolúcie v novembri 1989," uviedol.



Europarlament už vtedy odsúdil násilnosti na Hviezdoslavovom námestí a podporil myšlienku slobody a demokracie v socialistickom Československu. "Dôležité je si to pripomenúť, pretože sloboda, demokracia a humanizmus, ktoré sme začali postupne pestovať, sú veľmi krehké, treba sa o ne starať a práve takýmito podujatiami si tieto hodnoty pripomíname," odkázal.



Výstavu v EP tvorí 16 dvojjazyčných panelov, ktoré vysvetľujú význam manifestácie pre dnešok. Obsahujú štatistické prehľady o demonštrantoch, zatknutých a polícii, dokumentujú komunistický systém a kontext vtedajšej éry, násilný zásah voči veriacim a príčiny sviečkovej manifestácie. Predstavuje aj hlavných organizátorov a proti nim stojace represívne zložky a štátnu moc.





