M. Pompeo: Spojenecké demokracie musia spolupracovať

Berlín 8. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo zdôraznil v piatok počas návštevy Berlína potrebu spolupráce medzi demokraciami. Zároveň dodal, že postoj administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa k financovaniu NATO, Iránu, čínskym technológiám a plynovodu Severný prúd 2 reflektuje snahu USA o zachovanie ťažko vybojovaných slobôd. Informovala o tom agentúra AP.



Pompeo pri príležitosti výročia pádu Berlínskeho múru vyhlásil, že 30 rokov po tejto udalosti je autoritárstvo opäť na vzostupe. "Musíme si uvedomiť, že slobodné štáty sa nachádzajú v hodnotovej súťaži s neslobodnými krajinami," uviedol šéf americkej diplomacie s odkazom na kroky Ruska voči Ukrajine, ako aj čínske zásahy voči disidentom.



Toto je podľa jeho slov dôvod, prečo sa Washington stavia proti projektu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), prečo zvýšil tlak na Irán, varoval pred vývojom 5G sietí so zariadeniami z Číny a vyzval členské štáty Severoatlantickej aliancie, aby viac prispievali do rozpočtu tejto organizácie.



"Ak nebudeme viesť my, kto iný bude?" položil si Pompeo rečnícku otázku.