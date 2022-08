M. Sadr žiada súdy, aby do konca týždňa rozpustili iracký parlament

Bagdad 10. augusta (TASR) - Iracký šiitský duchovný vodca Muktadá Sadr v stredu vyzval súdy, aby do konca tohto týždňa rozpustili iracký parlament. Svojich stúpencov zároveň požiadal, aby pokračovali v blokáde parlamentu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Irak, ktorý po vlaňajších voľbách stále nemá vládu, sa ocitá v stále hlbšej politickej kríze. Koncom júla Sadrovi sympatizanti vnikli do budovy parlamentu na protest proti nedávnej nominácii Muhammada Súdáního na post premiéra z koalície podporovanej Teheránom, inými šiitskými stranami a ich spojencami. Medzičasom sa demonštranti premiestnili pred budovu parlamentu, ktorá sa nachádza v prísne stráženej zelenej zóne, kde sídlia aj vládne úrady a zahraničné veľvyslanectvá.



Podľa Sadra sa niektorí politici snažia udržať pri moci a živiť korupciu. Pripomenul, že ústavné lehoty na vymenovanie nového prezidenta a premiéra po októbrových voľbách uplynuli, preto je nevyhnutné vyhlásiť nové voľby. Sadrovi rivali z proiránskych strán pripustili, že podmienečne súhlasia s predčasnými voľbami.



Víťazom vlaňajších volieb sa stal Sadrov blok, ktorý získal v parlamente 73 z 329 kresiel. Nedokázal však vytvoriť vládu, ani získať dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zvolenie nového prezidenta. To je nevyhnutný krok pred vymenovaním nového premiéra.



Sadrovi poslanci sa v júni prekvapujúco vzdali svojich mandátov v parlamente. Týmto krokom poskytli súperom v proiránskej koalícii Koordinačný rámec väčšinu, ktorú potrebovali na dohodu v procese vytvorenia vlády. Po odchode Sadrových poslancov sa konkurenčná šiitská koalícia rozhodla zvoliť za premiéra Sadrovho rivala Muhammada Súdáního. To vyvolalo protesty a násilné obsadenie budovy parlamentu, aby sa zabránilo zvoleniu Súdáního.