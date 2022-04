M. Sanduová: Útoky v Podnestersku boli pokusom o eskaláciu napätia

Kišiňov 26. apríla (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v utorok varovala, že incidenty v odštiepeneckom regióne Podnestersko boli pokusom o eskaláciu napätia v regióne. Uviedla to počas tlačovej konferencie po skončení mimoriadneho zasadnutia bezpečnostnej rady štátu. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a Reuters.



Moldavská prezidentka za strojcov atakov označila "provojnové frakcie", ktoré operujú v Podnestersku, a vyzvala moldavské úrady, aby zintenzívnili hliadky a kontroly v blízkosti Podnesterska a zároveň aby podnikli kroky na ochranu kritickej moldavskej infraštruktúry.



"Medzi rôznymi silami v regióne, ktoré majú záujem destabilizovať situáciu, je napätie. To stavia podnesterský región do zraniteľnej pozície a vytvára riziká pre Moldavskú republiku. Odsudzujeme všetky provokácie a pokusy zatiahnuť Moldavsko do akcií, ktoré môžu ohroziť mier a eskalovať napätie," povedala Sanduová.



Prezidentka zároveň vyhlásila, že neplánuje hovoriť s Kremľom o incidentoch, ktoré sa odohrali v odštiepeneckej republike za uplynulých 24 hodín.



Prezident samozvanej republiky Podnestersko Vadim Krasnoselskij v utorok vyhlásil, že "stopy teroristických útokov" zrejme vedú na Ukrajinu.



Kyjev naopak tvrdí, že dianie v Podnestersku je výsledkom ruského ťaženia. Moskva sa podľa ukrajinských predstaviteľov snaží destabilizovať situáciu v odštiepeneckom regióne.



"Ak zajtra Ukrajina padne, ruské jednotky budú pred bránami Kišiňova. Dobrou správou je, že Ukrajina určite zaistí strategickú bezpečnosť regiónu. Musíme však pracovať ako tím," napísal na sociálnej sieti Twitter poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.



Ukrajinská tajná služba tvrdí, že v neuznanom Podnestersku sa pred niekoľkými dňami začali pripravovať "výbuchy" organizované ruskou tajnou službou. Cieľom akcií malo byť podľa Kyjeva zapojenie Podnesterska do "nepriateľských akcií" voči Ukrajine.



Ministerstvo vnútra separatistického regiónu Podnestersko informovalo, že v obci Maiac boli výbuchmi vyradené dve výkonné antény, ktoré slúžili na retransláciu vysielania ruských rozhlasových staníc. V pondelok tamojšie úrady informovali o útoku na sídlo ministerstva štátnej bezpečnosti v Tiraspole.



Podnestersko je malý odštiepenecký región v bývalej sovietskej republike Moldavsko, kde Moskva podporuje a vyzbrojuje tamojších proruských separatistov. Rusko tam má aj svoju vojenskú základňu.