M. Söder zožal kritiku za selfie pri príchode do Ríma na pohreb pápeža

Gerade in Rom gelandet: Nun geht es im Konvoi mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Vatikan zu den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst #Franziskus. pic.twitter.com/FgbiwUVSNW — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 26, 2025

Rím 26. apríla (TASR) - Predseda vlády nemeckého štátu Bavorsko Markus Söder v sobotu zožal kritiku za fotografiu, ktorú zverejnil pred pohrebom pápeža Františka. Na selfie fotografii sa politik usmieva a v popise informuje o príchode do Ríma. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.napísal Söder na platforme X, kde zverejnil fotografiu s prezidentom. Obaja politici sa na nej usmievajú.Na príspevok pohotovo reagovali nemeckí politici. „napísala na X europoslankyňa Marie-Agnes Strack-Zimmermannová z liberálnej strany FDP s odkazom na mníchovský pivný festival, ktorý bavorský premiér obľubuje. „“ dodala.Po príchode na Námestie svätého Petra, kde sa konal pohreb, Söder zverejnil viacero ďalších fotografií, avšak už bez úsmevu. Chvíľu označil za výnimočnú a uviedol, že je dojímavé koľko ľudí prišlo na poslednú rozlúčku so zosnulým pontifikom.Söder do Vatikánu pricestoval v rámci nemeckej delegácie. Okrem Steinmeiera na pohreb dorazil aj odchádzajúci kancelár Olaf Scholz.K otázke nevhodných fotografií sa v piatok vyjadril aj Vatikán. Návštevníkov smerujúcich vzdať hold pápežovi Františkovi, ktorý bol v tom čase vystavený v rakve v Bazilike svätého Petra, vyzval, aby si nerobili selfie fotografie s pápežovým telom.