M. Zeman vymenoval do čela Najvyššieho správneho súdu Karla Šimku

Praha 2. februára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v stredu na Pražskom hrade vymenoval nového predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS), ktorým sa stal Karel Šimka. Jeho meno nebolo vopred zverejnené.



TASR správu prevzala od spravodajského webového portálu Novinky.cz a stanice ČT24.



Zeman pripomenul, že jedným z predchodcov Šimku na čele NSS bol neskorší protektorátny prezident Emil Hácha, ktorý podľa Zemana doplatil na to, že sa nechal presvedčiť na vstup do politiky.



"Bol to vynikajúci právnik, bohužiaľ sa nechal vnútiť do politiky a stal sa obeťou okolností, ktoré nemohol ovplyvniť. Verím, že vám sa nič také nestane, ale je dobré si túto tradíciu občas pripomenúť," uviedol prezident.



Zeman pred politizáciou justície varoval aj v inom kontexte.



"Budem rád, keď sa vám podarí tendenciu, ktorá kazí renomé našej súdnej sústavy a vedie k poznámkam o sudcokracii, prípadne o tretej komore parlamentu, potlačiť tak, aby sa Najvyšší správny súd venoval skutočne záležitostiam práva," povedal Zeman.



Hlava štátu mohla predsedu NSS vyberať iba zo sudcov tohto súdu. Uvažovalo sa o Šimkovi, Filipovi Dienstbierovi či Barbare Pořízkovej. Predchádzajúca ministerka spravodlivosti Marie Benešová navrhovala Zemanovi Dienstbiera.



Predchádzajúci predseda NSS Michal Mazanec skončil vo funkcii na konci minulého roka z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice 70 rokov. Funkčné obdobie predsedu súdu trvá desať rokov.



Karel Šimka, ktorý sa narodil v roku 1973, vyštudoval právo a politológiu na univerzitách v Plzni, Prahe a Pasove. Od roku 2001 pôsobil ako civilný a exekučný sudca.



K Najvyššiemu správnemu súdu bol dočasne pridelený v rokoch 2004 – 2005. Od jesene 2005 sa stal natrvalo sudcom NSS a neskôr aj predsedom kárneho senátu pre veci sudcov.