M. Zemana prepustili z nemocnice, kde bol hospitalizovaný s covidom

Praha 27. novembra (TASR) - Českého prezidenta Miloša Zemana prepustili v sobotu popoludní z pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN), kam ho previezli vo štvrtok večer po tom, čo mal pozitívny test na koronavírus. Informovala o tom televízia Nova, podľa ktorej bol prezident prepustený okolo 15.30 h.



Zeman, u ktorého sa neprejavujú žiadne symptómy covidu, sa vráti na zámok v Lánoch, kde zostane v súlade s platnými pravidlami v 14-dňovej izolácii. Starať sa o neho budú pracovníci zo súkromnej opatrovateľskej služby Senior Home Group.



V Lánoch by mal prezident v nedeľu predpoludním vymenovať za nového českého premiéra predsedu ODS Petra Fialu. Akou formou celý akt vymenovania prebehne, zatiaľ nie je jasné - vzhľadom na Zemanovu karanténu. Prípravy nedeľňajšieho ceremoniálu však podľa prezidentskej kancelárie pokračujú.



Podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha by sa mohol uskutočniť aj na diaľku.



Zemanov hovorca najskôr uviedol, že vymenovací akt prebehne v nedeľu o 11.00 h na zámku v Lánoch "za dodržania platných hygienicko-epidemiologických opatrení". S tým však nesúhlasila hlavná hygienička ČR Pavla Svrčinová, ktorá trvá na tom, že žiadna výnimka z predpísanej 14-dňovej izolácie nie je možná, a to ani v prípade bezpríznakových pacientov.



Šéf prezidentovho lekárskeho konzília Tomáš Zima však vyslovil presvedčenie, že existujú spôsoby, ako môže Zeman Fialu vymenovať bez porušenia platných opatrení.



Miloša Zemana najskôr prepustili z ÚVN, kde bol hospitalizovaný od 10. októbra v spojitosti s chronickým ochorením, vo štvrtok dopoludnia. Ešte v ten istý večer ho tam však opäť previezli po tom, čo sa u neho zistila nákaza koronavírusom. Údajne sa infikoval od jednej z ošetrovateliek. Ak by k tomu nedošlo, vymenovanie Fialu by sa uskutočnilo už v piatok.