M. Zuppi: Ukrajina nie je objekt, pri rokovaniach ju nemožno ignorovať
Autor TASR
Rím 12. augusta (TASR) - Predseda Talianskej biskupskej konferencie a pápežský vyslanec pre Ukrajinu Matteo Zuppi pred summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina uviedol, že „Ukrajina nie je objektom“. Reagoval tak na možnosť výmeny území, o ktorej by piatok mali dvaja lídri rokovať na Aljaške bez účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, píše TASR podľa správy agentúry ANSA.
„Ukrajina nie je objektom, ale subjektom a určite ju nemôžeme ignorovať v mierových rozhovoroch,“ odpovedal Zuppi na novinársku otázku o summite lídrov Spojených štátov a Ruska.
Zuppi v utorok navštívil 50 ukrajinských detí v charitatívnom centre, ktoré ubytováva utečencov v rámci programu s názvom „Spolu je to krajšie“. Iniciatívu podporuje aj Talianska biskupská konferencia.
