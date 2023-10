MAAE:Ak Irán vyvinie jadrové zbrane, hrozí zlyhanie ako v prípade KĽDR

Viedeň 17. októbra (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v utorok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby vynaložilo maximálne úsilie a zabránilo Iránu vyvinúť jadrové zbrane. V opačnom prípade podľa Grossiho pôjde o podobné zlyhanie ako v prípade Severnej Kórey. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Musíme vynaložiť všetko úsilie... aby sme (Iránu) - krajine s kapacitami, ktoré by potenciálne mohli viesť k vývoju jadrových zbraní - zabránili v ich vývoji," povedal Grossi konferencii ministerstva zahraničných vecí USA o nešírení jadrových zbraní prostredníctvom vopred nahratej správy.



V prípade, že sa to nepodarí, hrozí v Iráne podobný neúspech ako v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), ktorá - napriek diplomatickému úsiliu - v roku 2006 prvýkrát otestovala jadrové zariadenie, zdôraznil Grossi v prejave, s ktorým sa oboznámila agentúra AFP.



O tri roky neskôr boli zo Severnej Kórey vyhostení inšpektori MAAE. Medzinárodná agentúra odvtedy situáciu v krajine monitoruje zvonku, a to aj prostredníctvom komerčných satelitných snímok. Zároveň sa podľa Grossiho na Kórejskom polostrove a v Ázii zvýšila "neistota i nebezpečenstvo".



"Preto je naše súčasné úsilie v Iráne také zásadné a... preto je pre nás nevyhnutná podpora medzinárodného spoločenstva a samozrejme Spojených štátov. MAAE je zrakom, sluchom a zastúpením medzinárodného spoločenstva v Iráne," poznamenal Grossi.



V roku 2015 podpísalo šesť krajín - Čína, USA, Rusko, Británia, Francúzsko a Nemecko - s Iránom takzvanú iránsku jadrovú dohodu pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), ktorá mala obmedziť Teherán vo vývoji jadrového programu výmenou za zmiernenie ekonomických sankcií uvalených voči nemu.



Spojené štáty za vlády exprezidenta Donalda Trumpa od JCPOA jednostranne odstúpili v roku 2018 a voči Iránu opätovne zaviedli sankcie. Medzinárodné spoločenstvo sa odvtedy snaží iránsku dohodu obnoviť.



Grossi v septembri vyjadril obavy nad tým, že svet stráca záujem o vyvodenie zodpovednosti voči Iránu v súvislosti s jeho napredovaním v jadrovom programe. Teherán vzápätí zrušil ôsmim inšpektorom MAAE akreditáciu.