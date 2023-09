Grossi: Bezpečnosť Záporožskej atómovej elektrárne sa zlepšila

Viedeň/Kyjev 19. septembra (TASR) - V bezpečnosti Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) na Ukrajine nastalo "určité zlepšenie", povedal šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi pre ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti. TASR správu prevzala v utorok z portálu britskej televízie Sky News.



Rusko túto elektráreň na juhovýchode Ukrajiny ovláda už od prvých dní invázie vo februári 2022.



"Zatiaľ zaznamenávame určité zlepšenie, situácia je však stále mimoriadne krehká," citovala RIA Novosti Grossiho, ktorého výroky zverejnila v utorok ráno. MAAE so sídlom vo Viedni patrí do štruktúr OSN a dohliada na mierové využitie jadrovej energie.



Grossi povedal, že jeho agentúra nespozorovala žiadne ostreľovanie Záporožskej atómovej elektrárne. "Ale to opatrne zvažujem a vyberám slová," dodal.



Záporožská jadrová elektráreň (ZAES), najväčšia svojho druhu v Európe, sa nachádza blízko frontu a v jej okolí opakovane došlo k ostreľovaniu. Moskva a Kyjev sa vzájomne obviňujú, že chcú vyprovokovať jadrovú katastrofu. Tej sa obáva aj medzinárodné spoločenstvo.