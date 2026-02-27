< sekcia Zahraničie
MAAE bude vo Viedni budúci týždeň rokovať o jadrovej dohode s Iránom
Západné krajiny na čele s USA a Izraelom obviňujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň.
Autor TASR
Viedeň 27. februára (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) potvrdila v piatok, že budúci týždeň sa budú konať rokovania o jadrovom programe Iránu. Agentúra AFP o tom informuje po nahliadnutí do dôverných správ, píše TASR.
„Rokovania na technickej úrovni sa uskutočnia vo Viedni v týždni od 2. marca,“ potvrdila MAAE. Podľa jednej zo správ agentúra vyzvala Irán na „konštruktívnu“ spoluprácu a zdôraznila naliehavosť svojej požiadavky na skontrolovanie jeho jadrového materiálu. Stav iránskych zásob, ktoré obsahujú viac ako 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent čistoty, je značne neistý. Inšpektori ich kontrolovali naposledy 10. júna.
Izrael vlani v júni zaútočil na Irán, čím odštartoval 12-dňovú vojnu, do ktorej sa neskôr zapojili aj USA a zbombardovali iránske jadrové zariadenia. Teherán následne obmedzil spoluprácu s MAAE, pretože útoky neodsúdila.
Západné krajiny na čele s USA a Izraelom obviňujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň. Teherán tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na civilné účely.
Vo štvrtok sa konali nepriame rokovania medzi Iránom a USA v Ženeve, ktoré sprostredkoval Omán. Teherán počas nich varoval Washington, že musí upustiť od „prehnaných požiadaviek“, aby mohlo dôjsť k dosiahnutiu dohody, pripomína AFP.
„Rokovania na technickej úrovni sa uskutočnia vo Viedni v týždni od 2. marca,“ potvrdila MAAE. Podľa jednej zo správ agentúra vyzvala Irán na „konštruktívnu“ spoluprácu a zdôraznila naliehavosť svojej požiadavky na skontrolovanie jeho jadrového materiálu. Stav iránskych zásob, ktoré obsahujú viac ako 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent čistoty, je značne neistý. Inšpektori ich kontrolovali naposledy 10. júna.
Izrael vlani v júni zaútočil na Irán, čím odštartoval 12-dňovú vojnu, do ktorej sa neskôr zapojili aj USA a zbombardovali iránske jadrové zariadenia. Teherán následne obmedzil spoluprácu s MAAE, pretože útoky neodsúdila.
Západné krajiny na čele s USA a Izraelom obviňujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň. Teherán tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na civilné účely.
Vo štvrtok sa konali nepriame rokovania medzi Iránom a USA v Ženeve, ktoré sprostredkoval Omán. Teherán počas nich varoval Washington, že musí upustiť od „prehnaných požiadaviek“, aby mohlo dôjsť k dosiahnutiu dohody, pripomína AFP.