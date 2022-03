MAAE: Černobyľská elektráreň má opäť prúd

Kyjev 15. marca (TASR) - Dodávka elektriny do vyradenej ukrajinskej atómovej elektrárne Černobyľ bola opäť obnovená, oznámila v pondelok v noci Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ukrajina informovala MAAE, že dodávka elektriny do (černobyľskej) jadrovej elektrárne bola dnes opäť obnovená po tom, čo bolo vedenie zase poškodené 'okupačnými silami'," napísala na Twitteri jadrová agentúra.



"Zamestnanci obnovili práce na znovupripojení elektrárne k elektrickej sieti," uviedla MAAE. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenergo predtým oznámila, že elektrické vedenie zásobujúce túto odstavenú elektráreň poškodili ruské vojenské sily.



V areáli sa okrem obrovského sarkofágu, ktorý bol postavený nad havarovaných štvrtým reaktorom, nachádzajú aj sklady vyhoreného jadrového paliva, ktoré je potrebné neustále monitorovať a chladiť, pripomína AFP. Zamestnanci pre tento účel momentálne využívajú záložné naftové generátory.



Ruské sily 4. marca ostreľovali a obsadili tiež atómovú elektráreň v meste Záporožie, ktorá je najväčšou prevádzkou svojho druhu v Európe. Útok spôsobil požiar, čo vyvolalo obavy z ďalšej jadrovej katastrofy. Ruskí odborníci dorazili do Záporožia začiatkom tohto týždňa, aby skontrolovali úroveň radiácie.



Ukrajinská štátna jadrová energetická spoločnosť Energoatom medzičasom obvinili ruské jednotky, že v areáli Záporožskej jadrovej elektrárne z odpaľujú munície. MAAE uviedla, že tieto obvinenia prešetruje.



Agentúra predtým upozornila, že nie je schopná obnoviť komunikáciu so systémami nainštalovanými na monitorovanie jadrového materiálu a aktivít v elektrárňach v Černobyli a Záporoží. K prerušeniu prenosu dát došlo po tom, ako oba objekty obsadili ruskí vojaci.



Výbuch v černobyľskej jadrovej elektrárni v apríli 1986 spôsobil rozptýlenie rádioaktívneho mraku nad Európou.