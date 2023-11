MAAE hlási vojenské aktivity v blízkosti elektrárne na západe Ukrajiny

Viedeň 30. novembra (TASR) - Experti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vyslaní na Ukrajinu nahlásili vojenskú aktivitu v blízkosti elektrárne na západe Ukrajiny, informoval v stredu generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.



Podľa agentúry DPA Grossi spresnil, že tím MAAE monitorujúci situáciu v jadrovej elektrárni Chmeľnyckyj v utorok večer v jej blízkosti zaznamenal výbuchy. Táto situácia trvala asi 20 minút.



"Včerajšia udalosť slúži ako pripomienka, že nesmieme zabúdať ani na ostatné jadrové zariadenia na Ukrajine, ktoré sú tiež potenciálne vystavené raketovým a iným útokom," upozornil Grossi.



Pripomenul, že všetky jadrové zariadenia na Ukrajine zostávajú zraniteľné - priamo, ak by dostali zásah raketou, alebo nepriamo, ak sú do nich prerušené dodávky elektrickej energie či iných komodít. Upozornil, že "výpadky v dodávkach elektriny predstavujú riziko pre chladiacu funkciu" reaktorov.



"Vojenské akcie sa zintenzívnili a naša stála expertná misia, ktorú máme v Záporoží a tiež v iných ukrajinských elektrárňach, zaznamenala nárast počtu útokov v okolí" elektrární, poznamenal Grossi s tým, že MAAE táto situácia veľmi znepokojuje.



"Jadrová bezpečnosť a bezpečnostná situácia na Ukrajine sú stále neisté," upozornil Grossi.



Pokiaľ ide o dodávky elektriny, prevádzkovateľ jadrových elektrární na Ukrajine - spoločnosť Enerhoatom - ešte v auguste ubezpečil, že elektrárne na územiach ovládaných vládou v Kyjeve budú do zimy plne funkčné. Ide o tri elektrárne s celkovo deviatimi reaktormi.



Záporožská jadrová elektráreň na juhu Ukrajiny, ktorá je najväčšia v krajine v Európe, je v rukách Ruska v podstate od začiatku invázie ruskej armády začiatkom roku 2022. Tento objekt bol niekoľkokrát ostreľovaný a viackrát bol aj odpojený od elektrickej siete - ide o situáciu, ktorá vyvoláva obavy z veľkej jadrovej havárie.