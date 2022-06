MAAE: Irán bude mať čoskoro dostatok uránu na výrobu atómovej bomby

Viedeň 7. júna (TASR) - Irán delí len niekoľko týždňov od toho, aby mal také množstvo obohateného uránu, z ktorého by sa potenciálne dala vyrobiť atómová bomba. V pondelok to vyhlásil šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. TASR správu prevzala z televíznej stanice CNN.



"Disponovanie takýmto značným množstvom obohateného uránu však automaticky neznamená aj disponovanie atómovou bombou," upozornil Grossi na tlačovej konferencii pred začiatkom pravidelného štvrťročného zasadania Rady guvernérov MAAE vo Viedni.



MAAE definuje "značné množstvo uránu" ako "približné množstvo jadrového materiálu, pri ktorom nemožno vylúčiť potenciálnu výrobu atómového výbušného zariadenia".



Podľa dvoch správ MAAE z mája Irán navýšil svoje zásoby obohateného uránu na viac ako 18-násobok limitu stanoveného v dohode Teheránu so svetovými mocnosťami z roku 2015, pričom stále "neobjasnil otázky" v súvislosti s jadrovým materiálom, ktorý sa predtým našiel v troch lokalitách (v Marivane, Varamine a Turkuzábáde), kde sa s ním oficiálne nepracovalo.



USA, Francúzsko, Británia a Nemecko plánujú Radu guvernérov MAAE požiadať, aby prijala voči Teheránu konkrétne opatrenia za to, že tieto otázky odmieta dlhodobo zodpovedať, informuje agentúra Reuters.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v telefonickom rozhovore so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borellom však uviedol, že "akýkoľvek politický krok Spojených štátov a troch európskych štátov v MAAE by bezpochyby vyvolal primeranú a okamžitú reakciu zo strany Iránskej islamskej republiky."