MAAE: Irán chce nainštalovať ďalšie centrifúgy na obohacovanie uránu

Teherán 29. novembra (TASR) - Irán oboznámil Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) so zámerom nainštalovať ďalšie odstredivky na obohacovanie uránu v podzemných závodoch Fordú a Natanz. Zároveň plánuje uviesť do prevádzky centrifúgy, ktoré nedávno nainštaloval, uvádza správa agentúry pre členské štáty zverejnená vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Správa nezmieňuje obohacovanie uránu až na 60-percentnú čistotu, čo by mohlo naznačovať pomerne opatrný prístup Iránu, keďže na zbrojné účely je potrebných až 90 percent. Krajina sa aktuálne pripravuje na piatkové rokovania s Britániou, Francúzskom a Nemeckom zamerané na obnovenie dialógu so Západom.



Tesne pred minulotýždňovým štvrťročným zasadnutím rady MAAE Irán ponúkol obmedziť zásoby uránu obohateného na 60 percent. Podľa diplomatov však Irán ponuku podmienil tým, že rada neprijme rezolúciu namierenú proti krajine, pripomína Reuters.



Hoci MAAE potvrdila, že Irán spomaľuje obohacovanie uránu na najvyššej úrovni, rada rezolúciu navrhnutú Britániou, Francúzskom, Nemeckom a Spojenými štátmi prijala a vyzvala v nej Teherán k urýchlenému zlepšeniu spolupráce s agentúrou.



V správe sa nespomína, že by Irán zvrátil spomaľovanie obohacovania na najvyššiu úroveň. Uvádza sa v nej však, že Irán plánuje uviesť do prevádzky osem nedávno pridaných kaskád (sérií centrifúg) typu IR-6, ktoré obohacujú urán najviac na 5-percentnú čistotu.



Iránska islamská republika v súčasnosti prevádzkuje vyše 10.000 centrifúg v dvoch podzemných a jednom nadzemnom závode. MAAE a Irán sú tak už dlho v konflikte vo viacerých otázkach. Irán po predchádzajúcej kritike rady MAAE zintenzívnil svoje jadrové aktivity a znížil dohľad tejto agentúry v krajine. Naďalej trvá na tom, že jeho jadrový program má výlučne mierové ciele.