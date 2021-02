MAAE: Irán naďalej porušuje jadrovú dohodu z roku 2015

Viedeň 11. februára (TASR) - Irán začal produkovať kovový urán, oznámila v stredu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni. Ide o najnovšie porušenie limitov stanovených v historickej jadrovej dohode Teheránu so svetovými mocnosťami z roku 2015. Píše o tom tlačová agentúra AFP.



Toto porušenie dohody, ktorá má Iránu zabrániť vo vývoji jadrových zbraní, nasledovalo len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Joe Biden oznámil, že sankcie proti Iránu nezruší, kým krajina najprv nezačne dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z dohody.



MAAE vo vyhlásení uviedla, že 8. februára "našla v iránskom zariadení na produkciu jadrového paliva v Isfaháne 3,6 gramu kovového uránu".



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi informoval o najnovšom porušení dohody aj členské štáty, dodala agentúra.



Irán predtým vyhlásil, že jeho výskum produkcie kovového uránu je zameraný na získanie zdokonaleného paliva pre výskumný reaktor v Teherán. Je to však citlivá téma, pretože kovový urán je možné použiť na zostrojenie jadrovej nálože, píše AFP.



Jadrová dohoda hovorí, že po desiatich rokoch môže Irán začať výskum produkcie kovového uránu "v malých dohodnutých množstvách", ale iba pod podmienkou, ak na to dajú súhlas ostatní signatári dohody. Sú nimi USA, Čína, Rusko, Nemecko, Francúzsko a Británia.



Nové porušenie nastalo mesiac po tom, čo Irán oznámil, že zvýšil proces obohacovania uránu na 20 percent, teda na oveľa viac, než je 3,67-percentná úroveň povolená dohodou - ale oveľa menej, než je úroveň potrebná pre atómovú bombu.



Prezident USA Donald Trump v roku 2018 dramaticky odstúpil od iránskej jadrovej dohody a znovu zaviedol proti Iránu tvrdé ekonomické sankcie. Nasledujúci rok Teherán oznámil, že začne porušovať limity v dohode, týkajúce sa jadrovej aktivity.



Trumpov nástupca Biden chce dohodu s Iránom oživiť, ale obe strany váhajú, kto má urobiť prvý krok.