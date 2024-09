MAAE: Irán prejavuje ochotu rokovať o svojom jadrovom programe

New York 27. septembra (TASR) — Irán prejavuje známky ochoty obnoviť rokovania o svojom jadrovom programe, ale v súčasnosti odmieta návrat inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorým bola odobratá akreditácia. V rozhovore pre agentúru AFP to vo štvrtok uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.



Informoval o tom na základe svojich nedávnych rozhovorov s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím, s ktorým sa stretol v New Yorku počas Valného zhromaždenia OSN. Podľa Grossiho Teherán naznačuje ochotu znovu nadviazať spoluprácu nielen s MAAE, ale aj s bývalými signatármi dohody o iránskom jadrovom programe uzavretej v roku 2015.



Táto situácia podľa AFP nastáva v kontexte, keď Irán výrazne obmedzil prístup inšpektorov MAAE do svojich jadrových zariadení. Monitorovacie kamery boli odpojené a inšpektorom odobrali akreditáciu.



Šéf MAAE by mal v októbri odcestovať do Teheránu, kde chce lobovať za umožnenie návratu inšpektorov.



Podľa vlastných slov má Grossi v úmysle diskutovať o "rôznych monitorovacích a overovacích opatreniach". Zhoda na tom by mohla nastať ešte pred dosiahnutím širšej dohody, domnieva sa Grossi, podľa ktorého by bola "veľmi konštruktívnym náznakom ... smerom k budúcim rokovaniam".



Iránsky jadrový program zaznamenal v posledných rokoch výrazný pokrok. Podľa MAAE Irán zrýchlil proces obohacovania uránu, pričom od súčasnej úrovne 60 percent obohacovania je technicky už len krok k dosiahnutiu 90-percentnej úrovne. Teherán však naďalej popiera akýkoľvek úmysel získať atómovú bombu.



V rozhovore pre AFP Grossi vyjadril presvedčenie, že je dôležité využiť príležitosť na obnovenie dialógu s Iránom. Zdôraznil, že Abbás Arákčí ako skúsený vyjednávač môže vyjednávaniu pomôcť. "Vie všetko o tomto procese, čo nám umožňuje napredovať rýchlejšie," objasnil Grossi.