MAAE: Irán súhlasí so zintenzívnením monitorovania v komplexe Fordú

Viedeň/Teherán 13. decembra (TASR) - Irán dal súhlas, aby Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAE) posilnila monitorovanie v továrni na obohacovanie uránu v iránskom meste Fordú. Stalo sa tak v nadväznosti na plány Iránu zvýšiť tam objem výroby vysoko obohateného uránu, ktoré na Západe vyvolali znepokojenie. S odvolaním sa na dokument MAAE o tom v piatok informovala agentúra AFP, píše TASR.



MAAE minulý týždeň uviedla, že Irán zrekonštruoval svoj závod na obohacovanie uránu vo Fordú ležiacom južne od Teheránu. Predpokladá, že tieto zmeny by výrazne zvýšili rýchlosť výroby obohateného uránu a Irán by za mesiac mohol vyrobiť viac ako 34 kilogramov vysoko obohateného uránu - v porovnaní s 4,7 kilogramu, ktoré produkuje teraz, dodala MAAE.



MAAE v tejto situácii vyzvala Irán, aby jej urýchlene umožnil inšpekcie.



V dôvernej správe MAAE, s ktorou sa oboznámila aj AFP, sa uvádza, že Irán súhlasil so žiadosťou MAAE, ktorá chce zvýšiť frekvenciu a intenzitu implementácie ochranných opatrení vo Fordú.



Irán trvá na svojom práve využívať jadrovú energiu na mierové účely a naďalej popiera, že by sa snažil vyrobiť jadrovú zbraň.



MAAE však opakovane upozorňuje, že Irán je jediný štát bez jadrových zbraní, ktorý obohacuje urán na 60-percentnú čistotu. Na zbrojné účely je potrebné obohatenie na čistotu 90 percent, čo sa však po technickej stránke dá z pôvodných 60 percent dosiahnuť pomerne jednoducho.



Británia, Francúzsko a Nemecko v utorok odsúdili posledné kroky Iránu zamerané na rozšírenie jeho jadrového programu a dôrazne ho vyzvali, aby toto svoje konanie zastavil.



Aj hovorca Európskej únie pre zahraničnú politiku Anouar El Anouni v piatok uviedol, že najnovší krok Iránu je mimoriadne znepokojujúci.



Napätie medzi Iránom a Západom trvá odvtedy, ako Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia na poste prezidenta USA odstúpil od prelomovej dohody s Teheránom z roku 2015. Na základe tejto dohody mal Irán obmedziť svoj jadrový program a výmenou za to získať zmiernenie západných sankcií.