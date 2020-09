Jadrová agentúra OSN: Irán súhlasil s inšpekciou, ďalej obohacuje urán

Viedeň/Teherán 4. septembra (TASR) - Irán pokračuje v obohacovaní uránu nad limity stanovené v jadrovej dohode z roku 2015. Zároveň však umožnil inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) prístup do krajiny. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na správu MAAE.



Teherán ešte vlani v máji oznámil, že postupne pozastaví plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich preň z jadrovej dohody so svetovými veľmocami po tom, čo od nej Spojené štáty v roku 2018 jednostranne odstúpili.



V správe MAAE sa píše, že Irán v súčasnosti skladuje 2105 kilogramov obohateného uránu, pričom limit stanovený dohodou je len 202,8 kilogramu.



Dozorná agentúra OSN ďalej uviedla, že jej inšpektori v Iráne vykonali obhliadku a odobrali vzorky. Irán prístup k dvom lokalitám, kde v minulosti údajne vykonával jadrové aktivity, niekoľko mesiacov odmietal s tým, že inšpektori MAAE nemajú legálne dôvody na ich návštevu. Svoje stanovisko zmenil po tom, čo ho minulý týždeň navštívil generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. Predpokladá sa, že tieto zariadenia vybudoval začiatkom nového tisícročia, a teda ešte predtým, než v roku 2015 uzavrel jadrovú dohodu so svetovými veľmocami.



"Vzorky budú analyzované laboratóriami, ktoré sú súčasťou agentúry," uviedla MAAE v správe. Inšpekcia na druhom mieste sa má uskutočniť v priebehu septembra 2020.



Spojené štáty 20. augusta oficiálne spustili proces aktivovania sporného mechanizmu zameraného na znovuzavedenie sankcií OSN proti Iránu.