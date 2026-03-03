Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

MAAE: Iránske jadrové zariadenie Natanz je sčasti poškodené

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Iránsky veľvyslanec pri MAAE Rezá Nadžafí už v pondelok tvrdil, že jadrové zariadenie Natanz zasiahli izraelsko-americké údery.

Autor TASR
Viedeň/Teherán 3. marca (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v utorok oznámila, že iránske jadrové zariadenie Natanz je čiastočne poškodené v dôsledku americko-izraelskej leteckej operácie. Upozornila na to agentúra AP, informuje TASR.

Poškodené sú podľa MAAE „vstupné budovy“ do podzemnej časti jadrového zariadenia v Natanze, ale v súčasnosti sa „neočakávajú žiadne rádiologické dôsledky“.

Iránsky veľvyslanec pri MAAE Rezá Nadžafí už v pondelok tvrdil, že jadrové zariadenie Natanz zasiahli izraelsko-americké údery. Riaditeľ MAAE Rafael Grossi v ten istý deň uviedol, že agentúra doposiaľ nezaznamenala žiadne náznaky o škodách na niektorom z jadrových zariadení Iránu.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027