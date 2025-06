MAAE: Izrael zrejme zasiahol aj podzemie jadrového komplexu Natanz

Viedeň 15. júna (TASR) – Izraelské letecké útoky na jadrový komplex Natanz v Iráne podľa všetkého priamo zasiahli aj tamojšie podzemné haly s centrifúgami na obohacovanie uránu. Uviedla to v utorok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), informuje TASR podľa agentúry AP.



Útoky sú súčasťou operácie, ktorú Izrael proti Iránu spustil pred piatimi dňami. Podľa izraelských predstaviteľov tým tejto znepriatelenej krajine zabránil dostať sa bližšie k získaniu jadrových zbraní.



Dozorná agentúra OSN dosiaľ uvádzala, že izraelské útoky zničili nadzemné objekty v Natanze, hlavnom iránskom komplexe na obohacovanie uránu.



„Na základe pokračujúcej analýzy satelitných záberov s vysokým rozlíšením urobených po piatkových útokoch MAAE identifikovala ďalšie prvky, ktoré naznačujú priamy zásah podzemných hál pre obohacovanie (uránu) v Natanze,“ uviedla MAAE.



Irán tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely, pričom podľa hodnotení USA a ďalších krajín sa Teherán od roku 2003 organizovane nepokúsil nukleárne zbrane vyvíjať, pripomenula AP. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi ale opakovane upozornil, že krajina má dostatok obohateného uránu na niekoľko jadrových bômb, ak by sa rozhodla ich vyrobiť.



Izrael dosiaľ útočil na viacero komplexov iránskeho jadrového programu, nedokázal však zničiť závod na obohacovanie uránu Fordú. Ten sa nachádza hlboko pod zemou a na jeho zničenie by mohla byť potrebná americká 13.000-kilogramová bomba GBU-57. Izrael nemá takúto zbraň ani lietadlo, ktoré by ju dopravilo k cieľu, doplnila AP.