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MAAE je pripravená pomôcť s implementáciou dohody medzi USA a Iránom
Lídri Spojených štátov a Iránu - prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškiján - podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Autor TASR
Ženeva 18. júna (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo štvrtok oznámila, že v spolupráci so Spojenými štátmi a Iránom je pripravená vypracovať konkrétne kroky potrebné na implementáciu dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Teraz je na nás, aby sme sa stretli s našimi americkými a iránskymi kolegami a začali formulovať konkrétne kroky,“ povedal novinárom v Ženeve generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.
Jeho vyjadrenia nasledovali po tom, ako lídri Spojených štátov a Iránu - prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškiján - podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe, pričom Teherán súhlasil so znížením svojich zásob obohateného uránu výmenou za rozsiahle ekonomické úľavy.
Podľa bodov memoranda zverejneného americkými predstaviteľmi sa USA a Irán „dohodli na tom, že vyriešia, ako sa bude zaobchádzať so zásobami obohateného jadrového materiálu prostredníctvom mechanizmu, na ktorom sa vzájomne dohodnú... pričom minimom bude zníženie obohatenia uránu priamo na mieste pod dohľadom MAAE“.
Grossi vyhlásil, že práve jeho agentúra je tou správnou inštitúciou na dohliadanie nad týmto procesom. „Skutočnosť, že toto memorandum o porozumení uznáva nezastupiteľnú úlohu MAAE, podľa mňa hovorí za všetko, pokiaľ ide o našu dôveryhodnosť a nenahraditeľnú úlohu, ktorú máme zohrať,“ dodal.
Memorandum je len dočasným opatrením, ktoré má poskytnúť čas na začatie podrobných rokovaní o oveľa zložitejšej otázke dlhodobej kontroly nad ambíciami Iránu v oblasti jadrovej energetiky, pripomína AFP.
„Teraz je na nás, aby sme sa stretli s našimi americkými a iránskymi kolegami a začali formulovať konkrétne kroky,“ povedal novinárom v Ženeve generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.
Jeho vyjadrenia nasledovali po tom, ako lídri Spojených štátov a Iránu - prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškiján - podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe, pričom Teherán súhlasil so znížením svojich zásob obohateného uránu výmenou za rozsiahle ekonomické úľavy.
Podľa bodov memoranda zverejneného americkými predstaviteľmi sa USA a Irán „dohodli na tom, že vyriešia, ako sa bude zaobchádzať so zásobami obohateného jadrového materiálu prostredníctvom mechanizmu, na ktorom sa vzájomne dohodnú... pričom minimom bude zníženie obohatenia uránu priamo na mieste pod dohľadom MAAE“.
Grossi vyhlásil, že práve jeho agentúra je tou správnou inštitúciou na dohliadanie nad týmto procesom. „Skutočnosť, že toto memorandum o porozumení uznáva nezastupiteľnú úlohu MAAE, podľa mňa hovorí za všetko, pokiaľ ide o našu dôveryhodnosť a nenahraditeľnú úlohu, ktorú máme zohrať,“ dodal.
Memorandum je len dočasným opatrením, ktoré má poskytnúť čas na začatie podrobných rokovaní o oveľa zložitejšej otázke dlhodobej kontroly nad ambíciami Iránu v oblasti jadrovej energetiky, pripomína AFP.