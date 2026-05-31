MAAE je znepokojená správou o zásahu v Záporožskej jadrovej elektrárni
Autor TASR
Enerhodar 31. mája (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) je znepokojená možným zásahom budovy v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na juhovýchode Ukrajiny dronom. Ako oznámila v sobotu večer, jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu, informuje TASR podľa agentúr DPA a Reuters.
MAAE uviedla, že o zásahu turbínovej haly ju informovala samotná elektráreň s tým, že dron spôsobil dieru v stene tejto budovy. Ak sa informácie potvrdia, išlo by o prvý dronový útok na areál ZAES od apríla 2024.
„Útočiť na jadrové objekty je ako zahrávať sa s ohňom,“ uviedol na sociálnej sieti generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.
Moskvou určené vedenie elektrárne a ruská štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom predtým informovali o explózii pri zásahu turbínovej haly 6. bloku ukrajinským bojovým dronom. Rosatom označil incident za úmyselný, dôkazy ale nepredložil.
Ukrajinská armáda obvinenia poprela a v stanovisku zverejnenom na sociálnych sieťach písala o pokuse o „jadrové vydieranie“ Ruska. Objasnila, že v tomto úseku frontovej línie v čase incidentu neprebiehali boje a neboli použité žiadne zbrane.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto typu v Európe. Elektrinu momentálne nevyrába, ale potrebuje externé napájanie najmä na chladenie svojich reaktorov, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov odstavené.
Pod kontrolou ruských jednotiek sa táto elektráreň ocitla v marci 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Odvtedy v jej okolí došlo k mnohým incidentom vrátane prerušenia napájania či ostreľovania, ktoré zvyšujú riziko jadrovej havárie.
