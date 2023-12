MAAE: KĽDR zrejme uviedla do prevádzky druhý reaktor v Jongbjone

Soul 22. decembra (TASR) - Severná Kórea uviedla do prevádzky zrejme aj druhý reaktor vo svojom jadrovom komplexe Jongbjon, uviedla vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).



Tlačová agentúra AFP vo svojej piatkovej správe doplnila, že vyhorené palivo z prvého ľahkovodného reaktora s kapacitou päť megawattov v Jongbjone Severná Kórea už roky využíva na výrobu plutónia pre svoj jadrový zbrojný program.



Podľa vyhlásenia, ktoré MAAE zverejnila vo štvrtok neskoro večer, funkčným sa zdá byť aj druhý ľahkovodný reaktor. MAAE pri tomto konštatovaní vychádzala z pozorovaní, že z reaktora sa vypúšťa teplá voda.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi vo vyhlásení MAAE upozornil, že bez prístupu k zariadeniu MAAE nemôže potvrdiť jeho prevádzkový stav.



Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula, že odkedy vedenie v Pchjongjangu v roku 2009 vyhostilo inšpektorov MAAE, má táto organizácia OSN zákaz vstupu do KĽDR. MAAE tak situáciu v KĽDR monitoruje najmä za pomoci družicových snímok.



Grossi zdôraznil, že výstavba a prevádzka ľahkovodného reaktora (LWR) v KĽDR je v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN.



Objasnil, že LWR, ako každý jadrový reaktor, môže vo svojom ožiarenom palive produkovať plutónium, ktoré sa môže počas prepracovania oddeliť, "takže to je dôvod na obavy".



Predpokladá sa, že plutónium, ktoré je primárnym materiálom pre jadrové zbrane, sa v KĽDR získava prepracovaním vyhorených palivových tyčí prvého jadrového reaktora v Jongbjone.



Kim Tong-džin, výskumník z Kórejského inštitútu pre výskum atómovej energie so sídlom v juhokórejskom meste Tedžon, v rozhovore pre agentúru AFP uviedol, že vypúšťanie teplej vody môže svedčiť o tom, že reaktor je v prevádzke.



"Vypúšťanie teplej vody je bežným javom pri prevádzke ľahkých vodných reaktorov," potvrdil Kim a dodal, že "počas prevádzky elektrárne je potrebné cirkulovať chladiacu vodu. V dôsledku toho sa voda ohrieva."



Severná Kórea vykonala svoj prvý jadrový test v roku 2006 a šiesty a najsilnejší test v septembri roku 2017.



V marci tohto roku, keď Severná Kórea predstavila niečo, čo sa javilo ako nová, menšia taktická jadrová hlavica, vodca KĽDR Kim Čong-un vyzval na rozšírenie výroby "jadrových materiálov na zbrane".



KĽDR v pondelok odpálila svoju medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-18 na tuhé palivo - najväčšiu zbraň vo svojom arzenáli - a Kim vo štvrtok prostredníctvom severokórejských štátnych médií pohrozil "ďalšími útočnými akciami", ktoré majú byť reakciou na údajné narastajúce vojenské hrozby zo strany USA a ich spojencov.