MAAE: Koncentrácia trícia vo vode z Fukušimy je ďaleko pod limitom

Viedeň 24. augusta (TASR) - Koncentrácia trícia v upravenej rádioaktívnej odpadovej vode z jadrovej elektrárne Fukušima, ktorú Japonsko začalo vo štvrtok vypúšťať do Tichého oceánu, je hlboko pod prevádzkovým limitom, oznámila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



S vypúšťaním vody Tokio začalo takmer 12 a pol roka po jadrovej katastrofe v elektrárni Fukušima, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následné vlny cunami.



Voda, ktorá je v areáli elektrárne uskladnená v asi tisíc nádržiach, je stále mierne rádioaktívna a pred vypustením do oceánu sa riedi, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Vypúšťanie má trvať desiatky rokov.



Voda prešla niekoľkými fázami ošetrenia, ktoré odstránili väčšinu rádionuklidov okrem trícia.



"Odborníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu odobrali tento týždeň vzorky z prvej várky riedenej vody pripravenej na vypúšťanie," uviedla vo vyhlásení agentúra OSN so sídlom vo Viedni, dohliadajúca na tento proces.



"Nezávislá analýza MAAE vykonaná na mieste potvrdila, že koncentrácia trícia v riedenej vode, ktorá je vypúšťaná, je ďaleko pod prevádzkovým limitom 1500 becquerelov na liter," dodala agentúra.



Táto koncentrácia je približne sedemkrát nižšia, než je limit stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pre pitnú vodu (10.000 becquerelov na liter).



Japonsko opakovane tvrdilo, že odpadová voda bude neškodná, a toto stanovisko podporuje aj MAAE.



Začiatok vypúšťania vody v objeme približne 540 olympijských bazénov počas niekoľkých desaťročí je veľkým krokom v odstavovaní tohto stále nebezpečného miesta, kde sa pred 12 rokmi stala jedna z najhorších jadrových katastrof na svete.



Hoci takéto vypúšťanie vody je v jadrovom priemysle štandardnou praxou, miestni japonskí rybári aj nahnevaná Čína tento krok odsúdili.



MAAE v snahe rozptýliť obavy vyslala do elektrárne Fukušima tím, ktorý zaistí, že "proces bude vykonávaný bezpečne a transparentne".



Japonsko plánuje vypustiť do roku 2050 okolo 1,34 milióna ton odpadovej vody, teraz uskladnenej na mieste elektrárne.



Zástupcovia spoločnosti TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, a japonská vláda tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad preto, aby sa zabránilo nebezpečenstvu nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či cunami.