MAAE nenašla v jadrových zariadeniach na Ukrajine nijaké vojenské vyba

Brusel 25. januára (TASR) - V ukrajinských jadrových elektrárňach, ktoré prezrela Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), nie je skladované nijaké vojenské vybavenie. Oznámil to v utorok šéf tohto dozorného orgánu OSN Rafael Grossi, informuje TASR podľa správy televízie CNN.



Ruská Služba vonkajšej rozviedky (SVR) v pondelok obvinila Ukrajinu, že skladuje západné zbrane v areáloch atómových elektrárni.



Grossi počas príhovoru v Európskom parlamente uviedol, že svojim zamestnancom nariadil vykonať v spolupráci s ukrajinskou stranou previerku a zistiť, či sa v ukrajinských jadrových zariadeniach nachádzajú nejaká zbrane.



"Samozrejme výsledok inšpekcií bol negatívny... Je to už druhýkrát, čo MAAE dokázala v pokoji a technickým spôsobom vyvrátiť obvinenia z protizákonných a veľmi nebezpečných vecí, ktoré sa mali odohrávať v týchto zariadeniach," povedal Grossi.



Podľa ruskej rozviedky mala Ukrajina v jadrových elektrárňach skladovať tie "najvzácnejšie a najdrahšie rakety" určené pre raketové systémy HIMARS či zahraničné systémy protivzdušnej obrany a delostreleckú muníciu.



Vzhľadom na situáciu na bojisku na Ukrajine a možné zvýšenie vojenských aktivít v nadchádzajúcich mesiacoch, narastajú podľa Grossiho obavy z dopadu, ktorý to bude mať na ukrajinské jadrové zariadenia. Situácia v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny je totiž v posledný dňoch "celkom napätá", povedal Grossi poslancom EP.